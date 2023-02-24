САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: В Молодежном театре на Фонтанке подвели итоги второго конкурса театральных рецензий

В международный День родного языка, 21 февраля, в Молодежном театре на Фонтанке назвали имена победителей Второго конкурса театральных рецензий «Верю! Молодые о Молодежном».

Конкурс «Верю! Молодые о Молодежном» и премия «Верю!» были основаны в Молодежном театре на Фонтанке в 2021 году. Участвовать в творческом состязании могут учащиеся 10-11-х классов, студенты средних профессиональных учреждений и вузов – независимо от их специализации.

Второй конкурс «Верю! Молодые о Молодежном» проходил с ноября 2022-го по февраль 2023 года. В адрес организационного комитета поступило 159 заявок на участие Из Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской области, Мурманска, Керчи, Курска, Челябинска, Хабаровска, Нижнего Новгорода. На рассмотрение жюри поступили 59 рецензий, написанных будущими медиками, экономистами, киноинженерами, педагогами, психологами, юристами, специалистами по связям с общественностью, дизайнерами и даже товароведами. Молодых рецензентов заинтересовали 27 спектаклей из репертуара Молодежного театра.

Цели конкурса – выявление и поддержка талантливой молодежи, стимулирование интереса учащихся к театральному искусству, участие в работе над развитием всероссийского проекта «Пушкинская карта».

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