РТРС отмечает 22-летие

13 августа Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) исполняется 22 года. В честь знаменательной даты Останкинская телебашня окрасится в цвета триколора. Телебашни в Благовещенске, Братске, Нальчике и Улан-Удэ покажут логотип цифрового эфирного телевидения «бабочка» и слоган «Это наше, это работает». На башнях в Белгороде, Казани и Ростове-на-Дону высветится логотип РТРС. На медиафасаде челябинской башни, помимо логотипов, отобразятся фейерверк, надписи «С днем рождения», «РТРС 22 года» и «Вместе мы сила». На световое панно башен Перми, Саранска и Якутска будут выведены разноцветные переливы. Праздничные иллюминации также появятся на телебашнях Брянска, Саратова, Тамбова, Черкесска и других городов.

Подсветку включат башни из всех федеральных округов: РТРС оказывает услуги связи во всех регионах. Созданное указом Президента России в 2001 году, предприятие объединило разрозненные радиотелецентры в единый производственно-технологический комплекс — основу информационного пространства страны.

РТРС — оператор эфирной трансляции телевидения и радио, стратегическое предприятие, естественная монополия в области связи. Крупнейшая в мире, цифровая телесеть предприятия включает 5051 передающую станцию и обеспечивает 98,6% жителей России возможностью приема 20 обязательных общедоступных телеканалов и трех радиостанций.

Помимо цифровых каналов РТРС также транслирует более 250 радиостанций в FM-диапазоне, и радиосети постоянно растут. Общий объем телерадиопрограмм, распространяемых РТРС, превышает 570 млн часов в год.

С 2018 по 2023 годы РТРС по заказу ВГТРК расширил и модернизировал сети вещания радиостанций «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ» (более 1880 FM-передатчиков). Сеть «Радио России» в FM-диапазоне стала крупнейшей в мире: программы радиостанции транслируют более 1,5 тысяч передатчиков с охватом свыше 88% жителей страны.

Сеть РТРС становится межотраслевой многофункциональной цифровой платформой. Инфраструктура предприятия задействуется для обеспечения граждан интернетом и мобильной связью, регионального и муниципального оповещения о ЧС, экомониторинга, оперативной КВ- и УКВ-радиосвязи.

Предприятие устойчиво развивается, осваивает и внедряет новые технологии в интересах вещателей и телезрителей. В феврале РТРС начал в Свердловской области тестовую трансляцию платформы «РТРС.ПЛЮС» — видеосервиса, который позволяет бесплатно смотреть федеральные и местные телеканалы. Телезрители региона получили возможность принимать каналы платформы на телевизорах с поддержкой HbbTV и мобильных устройствах. В ближайшее время к тестированию платформы присоединятся вещатели из Республики Башкортостан, а в перспективе и из других регионов.

Поздравляем сотрудников и ветеранов РТРС с годовщиной создания предприятия и желаем дальнейших профессиональных успехов.

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