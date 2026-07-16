Книги, меняющие жизнь: исследование назвало лидеров

Книжный сервис «Литрес» вместе с оператором T2 решили выяснить: а есть ли у нас, читателей, такие книги, которыми мы по-настоящему гордимся? И оказалось — да, и ещё как. 88% опрошенных честно признались: у них точно есть произведение, которое они вспоминают с чувством выполненного долга и даже некоторого превосходства. Абсолютным чемпионом среди таких книг стал роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» — его назвали 9% респондентов. Неудивительно: мистика, любовь, философия и Москва 30-х годов — смесь, которая вышибает дух даже у самых искушённых.

Чуть отстают классики: «Преступление и наказание» Достоевского набрало 7,5%, а «Война и мир» Толстого — ровно 7%. Замыкают пятёрку «Евгений Онегин» (6,5%) и «Анна Каренина» (6%). Похоже, школьная программа не прошла даром — многие действительно прониклись этими монументальными текстами.

Но дело не только в списке. Исследователи спросили, повлияли ли эти книги на жизнь, и 81% ответили утвердительно. Причём влияние оказалось разным: 20% признались, что литература поменяла их взгляд на отношения с людьми, 19% — лучше поняли историю и эпохи, 18% заметно прокачали словарный запас и речь. У 13% проснулась любовь к чтению как к процессу, а 12% заявили, что после прочитанного их мировоззрение развернулось на 180 градусов.

А что именно заставляет нас гордиться? Тут мнения разделились. 28% сказали: сложность тем — философских, нравственных, исторических. 18% гордятся объёмом: одолеть «Войну и мир» или «Анну Каренину» — это вам не шутки. Ещё 16% важна культовая репутация книги — когда знаешь, что это признанный шедевр, и ты его осилил.

В общем, гордость за прочитанное — это смесь интеллектуального вызова, культурного багажа и личного открытия. И, судя по опросу, классика по-прежнему держит планку.

А вы чем гордитесь из прочитанного?