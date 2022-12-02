РЯЗАНЬ: Всероссийский проект «ТеатровИдение» стартует в городском театре кукол

Команда проекта осмотрела площадку и оборудование театрального медиацентра, а также обсудила с руководством детали партнерства. На данный момент Рязанский театр кукол — одна из самых технически оснащенных театральных площадок в стране, поэтому ее коллектив стал первым партнером проекта и ему в определенной степени, предстоит стать его соавтором.

В рамках проекта на базе Рязанского театра кукол будет создан первый в стране Творческо-технологический центр «ТеатровИдение», а первым в истории проекта спектаклем, чью видеоверсию создаст команда проекта, будет спектакль «И НАКАЗАНIЕ» режиссера Олега Жюгжды.

Сцены из романа Федора Достоевского станут объектом пристального внимания мультимедиа специалистов со всей страны. Спектакль был выбран в качестве образца как по эстетическим, так и по технологическим причинам. Сложная конфигурация сцены, разнообразие художественных средств, использование видеоконтента внутри повествования — постановка дает массу возможностей для использования различных приемов видеосъемки и позволяет продемонстрировать участникам обучения сложные и нестандартные технические решения.

Первый очный этап проекта «ТеатровИдение» стартует на базе Рязанского театра кукол в январе. Центральным событием станет видеосъемка постановки «И НАКАЗАНIЕ». Непосредственно в процессе съемок будет проходить обучение специалистов: режиссеров интернет-трансляций, операторов, звуковиков, монтажеров, а в рамках, предусмотренных программой тематических мастер-классов также и театральных менеджеров, юристов. И тематические мастер-классы, и практика работы на съемочной площадке будут доступны не только очным участникам, но и будут транслироваться в интернете. К участию приглашаются профессионалы из всех регионов страны.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив

Запись спектакля пройдет в Рязанском театре кукол в присутствии зрителей 26 и 27 января. В последующие два дня состоятся мастер-классы.

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