Премьера документально-публицистического фильма «Курсанты Кремля» состоится в «Музее Победы»

8 декабря 2022 года в кинозале «Музея Победы» состоится премьера документально-публицистического фильма «Курсанты Кремля», посвященного становлению и истории Московского Высшего общевойскового военного училища. Кузнице кадров для Вооруженных сил РФ исполняется 105 лет.

Выпускники училища участвовали в Гражданской войне, Великой Отечественной войне, вооруженных конфликтах в Афганистане, Чечне и Сирии.

«Большая удача, что нам удалось работать над фильмом о легендарном военном вузе и запечатлеть действительно уникальные кадры. Думаю, не для кого не секрет, что подобные учреждения достаточно закрытые, поэтому съемка строго регламентирована. Наш фильм – первая современная лента о том, чем сегодня живет и как развивается Московское Высшее общевойсковое военное училище. Во многом наша картина носит профориентирующий характер, так как акцентируется не только на истории, но и на процессе обучения тех, кто выбрал своей профессией защиту Родины», – отметил режиссер картины Федор Петрухин.

В фильме зрители увидят будни курсантов училища: занятия по теории военного дела, тренировки на новейших тренажерах, в том числе с использованием виртуальной реальности, захватывающие кадры подготовки на полигонах с применением новейших образцов техники и вооружений, а также отработку штурма зданий.

Документально-публицистический фильм также рассказывает о становлении училища и важнейших этапах его истории, участии кремлёвцев в Великой Отечественной войне и вооруженных конфликтах второй половины XX и начала XXI века.

Премьера документально-публицистического фильма «Курсанты Кремля» пройдет в зале «Жуков» кинотеатра «Поклонка», который находится в Музее Победы по адресу: Москва, Площадь Победы, д. 3.

Московское Высшее общевойсковое военное училище было открыто по личному указанию Владимира Ленина 15 декабря 1917 года как 1-я Московская революционная пулеметная школа. Свое современное название училище получило 22 марта 2017 года, когда распоряжением Правительства РФ было реорганизовано в Московское высшее общевойсковое командное училище.

В 1941 году курсанты училища более двух месяцев принимали участие в боях за Москву, проявив героизм, самоотверженность и жертвенность в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Из 1330 курсантов безвозвратные потери составили 811 бойцов. Всего среди выпускников училища 92 Героя СССР и 14 Героев России.

За большой вклад в укрепление обороноспособности страны и подготовку высококвалифицированных офицерских кадров, училище четырежды было награждено правительственными наградами. В разные годы оно называлось по-разному, но в сознании людей оно всегда оставалось «Кремлёвским». Это единственный в России военный вуз, имеющий почётное право проводить выпуск молодых офицеров на Красной площади.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.