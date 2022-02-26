Сайт Д.Р.Р. Толкиена пополнился новыми фотографиями и иллюстрациями

Неопубликованные ранее фотографии и картины Дж.Р.Р. Толкиена, автора фэнтезийной саги «Властелин колец», были опубликованы наследниками писателя вместе с черновыми рукописями и письмами на сайте. В настоящее время веб-сайт, посвященный культовому писателю был перезапущен с новыми материалами, включая разделы о каллиграфии Толкиена и хронологию его жизни.

Среди новых материалов — аудио– и видеозаписи с участием Толкиена, умершего в 1973 году, и его сына Кристофера, умершего в 2020 году.

Перезапуск сайта состоялся 26 февраля, поскольку эта дата имеет большое значение в историях Толкиена. В этот день – 26 февраля 3019 года, по календарю Третьей эпохе, Братство Кольца было разбито в Амон Хен, а Фродо и Сэм отправились в одинокое и страшное путешествие в Мордор.

Джон Рональд Руэл Толкиен был выдающимся академиком Оксфордского университета, который в свободное время писал рассказы и стихи, рисовал, придумал языки и алфавиты гномов и эльфов, вымышленных народов фэнтезийной саги.

Его сын, Кристофер Толкиен нарисовал многие оригинальные карты с подробным описанием мира Средиземья для книги своего отца «Властелин колец», когда серия была впервые опубликована в 1954-1955 годах.

Через два десятилетия после смерти Дж.Р.Р. Толкиена Кристофер опубликовал «Сильмариллион», «Неоконченные сказания», «Берен и Лутиэн» и «Историю Средиземья», в которых подробно описал сложный мир эльфов и гномов, созданный его отцом.

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