Книги, которые читают за рубежом

Дэвид Бэддиэл, писатель

В данный момент я читаю много книг, поскольку я сужу премию Кристофера Бланда, которая присуждается Королевским литературным обществом за лучший дебют писателя старше 50 лет. Пока не могу сказать, какие из них мне больше всего понравились, но, оказывается, у пожилых людей — я могу это утверждать, поскольку сам являюсь одним из них, — еще остались творческие силы.

Также, я слушаю аудиокнигу «Север и Юг» Элизабет Гаскелл. Не хочу говорить о возрасте, но мое ухудшающееся зрение означает, что я все больше и больше обращаюсь к аудиокнигам, а большие викторианские романы очень привлекательны, особенно когда их читает Джульет Стивенсон, как в этом случае. Пока мне нравится «Гордость и предубеждение промышленной революции» Гаскелл, но я пришёл к ней благодаря Стивенсон, чьи аудиокниги я очень люблю, с тех пор как услышал её исполнение «Миддлмарча», которое я считаю лучшим сольным актерским исполнением, которое я когда-либо слышала.

Роза Джонс, читательница Guardian

В течение февраля я прочитала несколько книг. Две из них, которые я бы рекомендовала, это «Исчезающая половина» Брит Беннет и «Дом в Париже» Элизабет Боуэн. Несмотря на то, что они были опубликованы с разницей в 80 лет, они обе написаны с чувством. Герои происходят из совершенно разных классовых, расовых и временных слоев, но книги помогают проникнуть под кожу их главных героев.

Хоуман Барекат, критик

Мне понравились «Вещи, которые я не выбросил» — тонкие, но очаровательные мемуары, в которых польский автор Марчин Вича прослеживает жизнь и времена своей покойной матери, Джоанны, по огромному количеству книг, которые она оставила после смерти. Среди них кулинарные книги сталинской эпохи, выцветшие твердые переплеты середины века, учебник английского языка 1980-х годов и многочисленные тома по психиатрии и самопомощи, относящиеся к ее работе консультантом в Варшаве. Умело переведенная Мартой Дзюрош, эта нежная дань уважения библиомании одной женщины удваивается как оживленный обзор послевоенной истории Польши.

Если говорить о художественной литературе, я только что закончил роман Панкаджа Мишры «Беги и прячься», повествующий о трех индийских друзьях, которые преодолевают свое скромное провинциальное происхождение, чтобы присоединиться к редкой среде космополитических движущих сил. Это эмоционально острый, хотя иногда и перегруженный портрет нестабильной психики социального альпиниста: рассказчик борется с синдромом самозванца, тоской по дому и постоянным чувством неустойчивости, предполагая, что цена восходящей мобильности — глубокое экзистенциальное одиночество. Dance Move, очень хороший новый сборник смешных и пронзительных рассказов североирландской писательницы Венди Эрскин, оказался более приятным на уровне прозы благодаря своей сдержанной простоте. Действие рассказов Эрскин происходит на школьных дискотеках, в соляриях и обшарпанных отелях; она прекрасно умеет передавать ощущение места, не вытирая пота — ее прикосновение столь же уверенно, сколь и легко.

Лучшая книга, которую я прочитал за последние недели — более того, одна из лучших, которые я прочитал за долгое время — это напряженный и злобно смешной роман Персиваля Эверетта «Erasure», рассказывающий историю афроамериканского писателя, который пытается добиться признания в обществе, потому что его произведения считаются «недостаточно черными». Впервые опубликованный в 2001 году, этот прекрасно поставленный сатирический роман не утратил своей актуальности и сегодня. Последний роман Эверетта, «Деревья», будет опубликован в Великобритании издательством Influx Press в следующем месяце, и я с нетерпением жду его прочтения.

Элизабет Бест, читательница Guardian

Я недавно прочитала «Цирцею» Маделин Миллер, до этого прочитав «Песнь об Ахиллесе». Мне нравится ее доступный стиль написания, который заставляет героев чувствовать себя скорее людьми, чем богами. Мы сочувствуем и заботимся о них, ведь у них есть недостатки, секреты и заботы, как и у нас. Кроме того, будучи лишь смутно знакомой с мифами, я больше узнала о некоторых персонажах из греческой мифологии.

Недавно я прочитала «Любое человеческое сердце» Уильяма Бойда. Я уже читала «Трио», но «Любое человеческое сердце» мне гораздо больше понравилось. История проходит через большую часть 21 века, следуя за жизнью Логана Маунтстюарта. Как и «Цирцея», эта книга нашла во мне отклик, показав человеческую природу в ее худшем и лучшем проявлениях.

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