САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Объявлены лауреаты премии «Деловая книга года в России»

15 июня 2022 года в Санкт-Петербурге, в дни проведения юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума, состоялась церемония награждения победителей общероссийской премии «Деловая книга года в России», учрежденной компанией «Технологии Доверия» (ТеДо).

Жюри, в состав которого входят видные бизнесмены, эксперты-экономисты, журналисты и представители государственных структур, определило лауреатов и призеров в трех номинациях — «Лучшая книга российского автора», «Лучшая книга зарубежного автора, изданная в России» и «Лучшая книга в помощь бизнесу».

Победителями в 2022 году стали –

Номинация «Лучшая книга российского автора»:

«История ИП», Илья Пискулин (Бомбора);

«Сначала будет страшно. 7 жизней, которые мне пришлось прожить», Сергей Лекторович (Бомбора);

«Лидер на катке. Как быть настоящим руководителем», Станислав Логунов (Бомбора).

Номинация «Лучшая книга зарубежного автора, изданная в России»:

«Будущее быстрее, чем вы думаете», Питер Диамандис, Стивен Котлер (МиФ);

«That will never work. Это никогда не будет работать. История создания Netflix», Марк Рэндольф (Бомбора);

«Мы — то, что мы делаем», Бен Хоровиц (МиФ).

В номинации «Лучшая книга в помощь бизнесу» первое место поделили две книги:

«Тише! Говорит клиент. Как глубинные интервью помогают решать задачи бизнеса», Олег Чулыгин (Альпина ПРО); «Человек покупающий и продающий», Николай Молчанов (Бомбора);

«HR-маркетинг: Как сделать вашу компанию мечтой всех кандидатов», Илья Батлер (Альпина Паблишер).

В шорт-листы по результатам народного голосования также вошли:

«Франшиза на 360°», Виктор Ляшевский (Альпина PRO);

«Госзакупки и тендеры для малого бизнеса: Как участвовать, чтобы побеждать», Анастасия Дегтеревская (Олимп-Бизнес);

«No Filter. История Instagram», Сара Фрайер (Бомбора);

«Стой на своем: Как преодолеть гендерные стереотипы в бизнесе», Куль Джоан (Олимп-Бизнес);

«Миллион за 15 секунд. Как зарабатывать на блоге в Инстаграм», Руслан Фаршатов (Бомбора);

«Сетевой не для всех. О сетевом маркетинге с любовью», Ирина Шабанова (Реноме).

Конкурс проходит уже в седьмой раз. На первом этапе отбор номинантов осуществлялся путем онлайн-голосования на площадке «КраудСпейс». В нем приняли участие около 16 тысяч человек — почти на четверть больше, чем в прошлом году.

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