В стиле 90-х

С 17 июня по 31 июля 2022 года в «Центральном Детском Магазине на Лубянке» впервые пройдет «Фестиваль 90-х», посвященный культуре, музыке, моде и развлечениям этой эпохи. Гостей ждет обширная тематическая программа: мастер-классы, дискотеки, флешмобы, спектакли, анимация и многое другое. В главном атриуме ЦДМ появится интерактивная площадка с экспозицией советских автоматов и фотозона с гигантскими арт-объектами. Мраморный пол будет декорирован специальным покрытием с изображением оберток от жевательных резинок. На площадке фестиваля появится отдельная зона, где гости смогут поиграть в классики и попрыгать в резиночку. Вход – свободный, участие во всех активностях – бесплатное.

«В год 65-летия ЦДМ мы продолжаем радовать наших гостей праздничными мероприятиями. В этот раз мы собрали у себя все лучшее, что было в культуре 1990-х, то, что вызывает ностальгию и улыбку. Главный атриум магазина украсят тематические арт-объекты в виде популярных тогда игр и развлечений, здесь можно поучаствовать в разнообразных активностях и в целом окунуться в атмосферу того времени, когда многие из нас сами были детьми», – прокомментировал Александр Копанев, генеральный директор ЦДМ на Лубянке.

Торжественное открытие фестиваля состоится в главном атриуме ЦДМ 17 июня в 17:30 – все желающие смогут принять участие в вокальном шоу-конкурсе «Караоке батл», танцевальном флешмобе «Назад в 90-е» вместе с командой студии-школы Аллы Духовой TODES и ретродискотеке.

Основной площадкой мероприятия станет главный атриум, где будут установлены тематические арт-объекты в виде бумбокса, пленочной кассеты, игрушки «Тетрис», школьной анкеты для друзей и лампового телевизора. Самый крупный объект – видеокассета площадью более 16 кв. м. Гости смогут сделать яркие фото на площадке атриума, а также поиграть в популярные дворовые игры – классики и резиночку.

Другие активности фестиваля будут проходить на 4-м этаже ЦДМ в галерее рядом с рестораном Osteria Mario.

18 июня в 15:00 гостей ждет мюзикл от театра кукол «Жар-Птица».

19 июня с 15:00 до 17:00 пройдет мастер-класс «Модные 90-е» по кастомизации футболок неоновой мозаикой. Принты из неоновых пленок в виде кубика Рубика, фраз из готовых букв, которые можно самостоятельно придумать и расположить, мастера закрепят на термопрессах.

25 июня в 15:00 гостей ждет музыкальный спектакль «38 попугаев», а 26 июня состоится Playtime party! с челленджами и танцами вместе с популярным персонажами Кисси Мисси и Хагги Вагги.

26 июня с 16:00 до 17:00 пройдет творческий мастер-класс от команды магазина «Передвижник» по пластилинопластике. Участники будут лепить главного героя мультипликационного сериала Губку Боба.

Первые июльские выходные в ЦДМ откроет шоу и мастер-класс по уличным танцам и хип-хопу, мастер-класс по прыжкам на скакалке и школа битбокса. Активности будут проходить 2 июля с 15:00 до 17:00. 3 июля программу продолжит мастер-класс по созданию 3D-коллажей в неоновой фоторамке.

9 июля с 15:00 до 17:00 состоится открытый чемпионат по дворовым играм 90-х – дети смогут проявить свои таланты в классиках и прыжках через резиночку. В это же время гостей ждет мастер-класс по кастомизации бейсболок в стиле граффити. 10 июля с 15:00 до 17:00 все желающие смогут пройти захватывающий квест по мотивам популярной передачи – «Форд Боярд. Возвращение».

16 июля с 15:00 до 17:00 гостей ЦДМ ждет увлекательная программа по созданию клипа по мотивам мультфильмов 90-х вместе со специалистами Музея Анимации. 17 июля с 15:00 до 17:00 для юных посетителей подготовлен творческий мастер-класс «Герои мультфильма Мария Мирабела. Волшебные светлячки и бабочки».

Спектакль «Красная шапочка» будет показан в ЦДМ 23 июля в 15:00. 24 июля с 15:00 до 17:00 гости смогут создать мороженое из ярких шариков. «Чердачные истории» – спектакль коллектива «Мамин театр» – увидят посетители ЦДМ 30 июля в 15:00.

В заключительный день фестиваля, 31 июля с 15:00 до 17:00, гостей ждет сладкая вечеринка Love is party, а также дискотека с шарами-гигантами.

Также с начала июля в рамках фестиваля будет работать торговая зона, где можно будет приобрести популярные в 90-х товары, ставшие символом целой эпохи. За покупки от 1000 рублей гости получат жетоны для игры на одних из самых популярных ретро-автоматах «Басктебол» и «Городки», расположенных на площадке фестиваля.

С подробной программой фестиваля и правилами акции можно ознакомиться на сайте ЦДМ.

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