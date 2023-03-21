САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Русский музей запустил собственную нейросеть в сообществе ВКонтакте

Русский музей к 125-летию со дня открытия запустил первый нейро-художественный проект в своем сообществе в ВКонтакте. Известные полотна Бориса Кустодиева, Карла Брюллова, Валентина Серова, Михаила Врубеля, Казимира Малевича, Пабло Пикассо и ряда других великих мастеров из собрания музея, предстанут в современном прочтении нейросети, разработанной на платформе социальной сети ВКонтакте.

Желающим увидеть свой портрет в новой творческой трактовке следует подписаться на сообщество Русского музея ВКонтакте, отправить фото арт-боту, обозначить пол и получить в личном сообщении сгенерированное нейросетью изображение. Для этой цели разработчики проанализировали более ста произведений искусства. Тем самым, используя новые технологии, приложение создаст ваш портрет в выбранном образе и соответствующей художественной манере, а друзья и коллеги смогут проверить свой потенциал и определить первоисточник.

«Русский музей — крупнейшая в мире сокровищница национального искусства. Наряду с ним в собрании музея экспонируется и уникальная коллекция «Музея Людвига» с произведениями Пабло Пикассо. Энди Уорхолла, Роя Лихтенштейна и других мастеров. Во дворцах и садах Русского музея, на его интернет-ресурсах мы рады представить нашим реальным и виртуальным посетителям шедевры великих мастеров прошлого и произведения наших современников. ВКонтакте помогают нам привлекать новую аудиторию, рассказывать об искусстве, знакомить с выдающимся художественным собранием музея. С помощью новейших современных технологий мы можем показать подписчикам избранные полотна из нашего собрания и увидеть, как нейросетью трактуются известные художественные образы», - прокомментировала ВРИО генерального директора Русского музея Анна Цветкова.

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