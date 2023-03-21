КАЛИНИНГРАД: На башне маяка Заливино впервые начался ремонт

У маяка ищут спасения и тепла, загадывают желания, которые обязательно сбываются. А маяк щедро дарит всем свой свет, и чем больше людей приходят к огню, тем ярче он сияет. Таков и маяк Заливино Музея Мирового океана – комплекс, который получил вторую жизнь благодаря музею и его партнерам, всем друзьям маяка.

Высокая маячная башня маяка крепко стоит на берегу залива и рада каждому, кто поднимается по старинной гранитной лестнице и любуется чудесным пейзажем со смотровой площадки. Но время оставило свои следы, и теперь нужно «залечить раны», провести ремонт, заделать трещины и сколы кирпича.

«Маяк расположен у воды, а это значит – высокая влажность воздуха и сильные ветра. Даже следы на кирпичной кладке четко ориентированы по направлению ветра. Мы приведем в порядок фасад, усилим его специальными стяжками и после завершения работ башня приобретет необходимую прочность. Ремонт на башне маяка будет проводиться впервые с даты ее постройки, то есть с 1908 года! Маяк простоит еще не один десяток, а, может быть, и сотню лет, радуя посетителей», - отметила генеральный директор музея-заповедника «Музей Мирового океана» Светлана Сивкова.

Перечень работ согласован с региональной Службой охраны объектов культурного наследия. Это дополнительное усиление башни, вычинка кирпичной кладки, ее гидрофобизация, домастиковка кирпича, восстановление швов и др. Также будут восстановлены ступени входа в северную пристройку и в башню, расположенные со стороны залива. Финансирование поступает как из средств федеральной субсидии, так и из внебюджетных источников.

Музей сделает все, чтобы на период ремонта башня и смотровая площадка маяка продолжали принимать посетителей. Необходимые работы внутри башни займут самый короткий срок. Работы стартовали во второй половине марта, с приходом положительных температур, и к началу летнего сезона обновленная башня маяка Заливино предстанет перед гостями во всей красе. Дальнейшее развитие маячного комплекса предусматривает создание на его территории научно-экспедиционной базы, пополнение экспозиции. В начале марта 2023 г. на территории маяка был установлен малый рыболовный транспортный бот, которому тоже предстоит ремонт.

Музей Мирового океана имеет большой опыт возрождения объектов культурного наследия. Силами музея были восстановлены Королевские и Фридрихсбургские ворота, в которых сейчас располагаются историко-культурные центры, сейчас под музейные цели приспосабливают и бастион «Литва».

Каждый купленный билет на маяк Заливино – вклад в его возрождение. Маяк открыт для вас с пятницы по воскресенье с 11 до 16 часов. Адрес - Полесский район, пос. Заливино, ул. Причальная. Подробнее о том, как поддержать маяк, - на сайте музея https://www.world-ocean.ru/staryj-mayak

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