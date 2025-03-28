Саша Санта представил новый трек «Посмотри»

Фокусный артист лейбла Vibe Department Саша Санта продолжает оставаться одним из самых продуктивных поп-артистов индустрии и представляет свой третий сольный сингл за 2025 год, не считая выпущенного ремикса и коллаборации с МИЧЕЛЗ. Новый трек «Посмотри» – это лирическая баллада, изначально написанная Сашей для группы «Руки Вверх!» на вдохновении от их медленных шлягеров из 90-х.

В красивой истории о любви автор обращается к героине как к олицетворению всех девушек, и говорит о том, что время все залечит, и на душе «распогодится». Артист мощно завершил 2024 год, выпустив локальный хит Дельтаплан (почти 7 млн прослушиваний) и подкрепив успех релиза клипом, который прямо сейчас находится в ротации на 5 федеральных ТВ-каналах.

2025-й год Саша начал с сольного трека «Белая метель», который набрал 2 млн прослушиваний за 1.5 месяца, затем поработал с МИЧЕЛЗ на его альбоме, и представил сольный трек «Гороскоп» на своем сольном концерте в Москве, который позже сопроводил ремиксом от TUSOVKA.