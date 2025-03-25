РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир музыки«Чужая»: Алсу рассказал в песне как в отношениях сохранить себя

«Чужая»: Алсу рассказал в песне как в отношениях сохранить себя

editor
By editor
89
алсу чужая

Масштабной работой «Чужая» открывает год певица Алсу. Песню на стихи Михаила Гуцериева и музыку Дарьи Кузнецовой экранизировал режиссёр Дима Литвиненко.

Зрителю предлагают нетривиальный сюжет с открытым финалом. Тема – отношения в паре, что всегда непросто. Самым важным для певицы в этой работе было добиться правдивости в кадре.

«В нашей жизни порой возникают обстоятельства, в череде которых мы забываем о себе и принимаем неправильные решения. В моменте мы просто теряем себя настоящих, становимся чужими сами себе. Наша работа как раз о силе принятия правильных решений, вне зависимости от своих чувств и эмоций, потому что именно эти решения приведут тебя к внутренней гармонии и тому самому желанному счастью», – поделилась Алсу.

Содержание песни, что свойственно лире Михаила Гуцериева, многослойно. Героиня переживает кризис в отношениях. За смятением следуют горькие выводы.

Я себе чужая – солнце без зари,
Ведь другой достались крылья моей любви…

Клип «Чужая» стал долгожданным продолжением серии «Вселенная GM». В роликах с философским смыслом, похожих на кино, ранее блистали Михаил Шуфутинский и MIA BOYKA, Ани Лорак, Дима Билан, Ольга Бузова, Сергей Лазарев. Связующим сюжетом в проекте является мистический артефакт, который вовлекает героев в судьбоносные события. Автором музыки и продюсером клипов «Вселенная GM» стала Дарья Кузнецова.

«Мы очень надеемся, что эта киноистория так же понравится зрителям, как и наши предыдущие работы «Вселенной GM». В этот раз всё действие в нуаре. Иногда краски пропадают и мир делится на чёрное и белое. И кажется, что такие моменты могут длиться вечно. Ты как в петле. Найдёт ли выход героиня Алсу? Посмотрим…» – рассказала Дарья.

Некоторые сюжетные линии клипа, по мнению продюсера, соотносятся с событиями в жизни Алсу, поэтому певице были близки переживания героини. Кроме того, на главную мужскую роль идеально подошёл Константин Крюков, продолжатель знаменитой кинодинастии Бондарчуков. Алсу и Костя давно знакомы, их дети учились в одной школе, что, конечно, способствовало успешному взаимодействию певицы и актёра на площадке.

Сюжет клипа, по словам режиссёра, подсказала сама песня. Это киноистория о сложных отношениях, которые постепенно обрастают новыми подробностями из жизни героев. Съёмки проходили 16 часов, но благодаря слаженной команде процесс завершился вовремя.

Клип предлагает зрителю задуматься над тем, использовать ли шаблоны в сфере отношений. Ведь люди меняются, и в какой-то момент старая схема даёт сбой. Чтобы выйти из замкнутого круга, нужны беспристрастный анализ и решительность. Только тогда «день сурка» может прерваться.

«Думаю, через такие моменты проходит любая, даже самая любящая пара. Могу это утверждать, как семейный человек и отец двух дочерей, старшей уже 17, – поделился Константин Крюков. – В клипе есть довольно суровые сцены, но у актёров свои хитрости, и на площадке мы стараемся беречь друг друга».

Некоторые кадры клипа и впрямь заставят замереть сердца поклонников Алсу, как это было и на съёмках. Например, когда артистка идёт на каблуках по бортику бассейна. А вот любители стиля оценят образы, в которых появляются герои видео.

Предыдущая статья
Оксана Федорова представила в Казани Всероссийский фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие»
Следующая статья
Ирина Миронова и издательство «ЭКСМО» выпустили первое в России коллекционное издание о российском клипмейкинге

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru