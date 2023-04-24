Сергей Ладочкин: «Наша обязанность – заботиться о животных и помогать им найти новый дом»

Проблема содержания безнадзорных животных в приютах продолжает сохранять актуальность. В большинстве случаев финансирование организаций осуществляется из госбюджета, но денег не хватает, чтобы покрыть все расходы. Дело в том, что финансы выделяются на то количество животных, на которое рассчитан приют, а в большинстве случаев они переполнены. Поэтому без волонтерской помощи многие собаки и кошки просто бы не выжили.

Но нужно отметить, что власти не игнорируют проблему. Так, в Москве при Общественной палате действует Рабочая группа по общественному контролю за содержанием безнадзорных животных (далее – Рабочая группа). Ее руководитель, Сергей Алексеевич Ладочкин, рассказывает, как сейчас обстоят дела с ситуацией в приютах для животных и как им может помочь любой неравнодушный гражданин.

– Могу отметить, что ситуация с безнадзорными животными в Москве за последнее время стала гораздо лучше, – говорит Сергей Ладочкин. – Если ещё несколько лет назад волонтерские группы были разъединены, то сейчас, в том числе через Рабочую группу при Общественной палате, удалось во многом скоординировать работу волонтеров. При этом они помогают не только в уходе за животными, их передержке, поиске новых хозяев, но и активно привлекаются к проведению круглых столов на уровне Московской городской Думы.

Представители Рабочей группы регулярно выезжают в приюты Москвы и Подмосковья, чтобы не только проверить условия содержания животных, но в первую очередь, для помощи организациям в решении различных вопросов. Одна из последних таких поездок, в которой участвовал Сергей Ладочкин и депутат Мосгордумы Александр Козлов, состоялась 17 апреля. В ее ходе они посетили приют ТиНАО, который известен как «Малинки».

Чем живут «Малинки»

– Приют «Малинки» переехал на новое место в феврале этого года. Ранее он назывался Кожуховским и находился в Восточном административном округе, а сейчас располагается в ТиНАО недалеко от ЦКАД, – рассказывает Сергей Ладочкин. – Переезд дался нелегко, были различного рода сложности, а в начале марте вольеры из-за обильных осадков были затоплены. Естественно, что Рабочая группа не могла оставить без внимания этот факт. Мы держим с руководством постоянную связь, в рамках наших возможностей и компетенций помогаем решать бытовые вопросы приюта.

В ходе визита в «Малинки» Сергей Ладочкин и Александр Козлов осмотрели всю территорию приюта, ознакомились с условиями содержания животных, обсудили проблемы организации и пути их решения.

– Сейчас в приюте содержится около 3000 собак и почти 300 кошек. Условия у них достаточно хорошие: просторные вольеры, есть места для выгула, – делится своим мнением Сергей Ладочкин. – Однако приют всегда нуждается в помощи, в первую очередь, в кормах для животных. Но, что еще более важно, – требуется помощь в пристройке собак и кошек, потому что именно это является основной целью существования приюта.

И чтобы помочь собакам найти новых хозяев, при поддержке Рабочей группы в рамках фестиваля «Пасхальный дар» (15-23 апреля) на Цветном бульваре организована выставка «Четвероногий друг», на которой участвовали и животные из «Малинок».

– Наша цель – показать посетителям выставки, что четвероного друга необязательно покупать, – подводит итоги Сергей Ладочкин. – Все животные достойны того, чтобы у них был хозяин, поэтому наша работа еще направлена на повышение культуры содержания и воспитания животных. Если бы наши граждане более сознательно относились к взятым на себя обязательствам по отношению к домашним животным, то и не потребовалось бы строить и содержать приюты.

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