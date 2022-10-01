Шаляпинский экземпляр «Бориса Годунова» и режиссерские сценарии Тарковского и Параджанова были проданы за максимальную цену

Акуционный Дом «12й стул» подводит итоги торгов: наивысшую цену получили шаляпинский экземпляр «Бориса Годунова» и режиссерские сценарии Тарковского и Параджанова

Очередные «Русские торги в Москве» прошли в рамках Аукциона № 43 28 и 29 сентября 2022 г. в двух частях.

Один из топ-лотов аукциона – прижизненное издание «Бориса Годунова» А.С. Пушкина, подаренное Ф.И. Шаляпину с инскриптом на отдельном листе, адресованное великому артисту, было продано за 1,8 млн руб. (лот стартовал с 1,5 млн. руб.)

Большой раздел аукционной коллекции составила «Тарковиана» – фотографии и рукописи, посвященные Андрею Тарковскому и его картинам «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Солярис», «Ностальгия». В том числе, один из топ-лотов аукциона – режиссерская разработка литературного сценария «Соляриса» Ф. Горенштейна и А. Тарковского с раскадровкой. Такие экземпляры в «глухих» переплетах предназначались исключительно для членов съемочной группы. Из этого раздела было продано 40 лотов на общую сумму более 2,5 миллионов рублей.

Режиссерский сценарий Сергея Параджанова кинопритчи «Цвет граната» (авторское название «Саят-Нова») при стартовой оценке в 150 тыс. руб. был продан за 500 тысяч. Кинопритчу об армянском поэте Саят-Нове Параджанов выпустил в 1968 г. После закрытой премьеры для работников сферы кино произошел скандал, и режиссер был вынужден перемонтировать фильм. На экраны вышел только в 1973 г. (по другим данным — в 1970 г.), будучи перемонтированным Сергеем Юткевичем (сам режиссер отказался). Текст режиссерского сценария имеет ряд отличий с финальной версией фильма. Судя по всему, рукописные пометы-исправления были сделаны самим Параджановым.

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