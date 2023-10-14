Пьер Амбруаз Франсуа Шодерло де Лакло (фр. Pierre Ambroise François Choderlos de Laclos) — французский политик, изобретатель, военачальник и писатель, известный главным образом как автор эпистолярного романа «Опасные связи», ставшего одним из первых образцов психологического романа. Автор ряда работ по истории революции и военному делу.
Родился 18 октября 1741, Амьен — умер 5 сентября 1803, Таранто.
- Прелестные исчадия. 2023.
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