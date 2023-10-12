Восьмой фестиваль музыкальных театров России «Видеть музыку» (проводится при поддержке Министерства культуры, с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив) открыл мюзикловую часть программы спектаклем одного из ведущих коллективов, работающих в этом жанре – Новосибирского музыкального театра. В столицу привезли премьеру прошлого сезона – мюзикл «Опасные связи».

Авантюрный роман французского писателя восемнадцатого века Шодерло де Лакло неизменно привлекает театры – чаще драматические, но и музыкальные тоже: в Москве, например, идет превосходный спектакль с музыкой Глеба Матвейчука в его же постановке (эта же работа

недавно появилась и в Омске), а в Санкт-Петербурге – камерная версия, где музыкальная часть затейливо сплетает фрагменты Генделя, Моцарта и еще десятка классиков. Такая популярность неудивительна: сюжет, полный интриг, романтики, чувств и человеческих драм, плюс роскошно выписанные образы, каждый из которых – подарок для артиста.

Авторами новосибирских «Опасных связей» стали Роман Львович (музыка) и Лев Яковлев (либретто). Музыкальная составляющая очень хороша – запоминающиеся мелодии, внятная драматургия, игра со стилями (можно «поймать» и джазовые, и эстрадные мотивы). Благодаря умелой работе дирижера-постановщика Александра Новикова оркестр звучит качественно и полнокровно. А вот с либретто не все так гладко: диалоги длинноваты, а в стихах попадаются странные фразы типа «я твой умелый ловец, и я тебя буду ловить» или «свадьба пройдет без помарки». Впрочем, неровные тексты – беда подавляющего большинства российских мюзиклов.

Режиссер-постановщик, он же хореограф Антон Дорофеев создал динамичное, легкое (но не легковесное) зрелище, сделал красивые танцевальные и ансамблевые номера, придумал каждому герою индивидуальное пластическое решение. Сценограф и автор костюмов Елена Вершинина создала стильное пространство с любопытными деталями – например, основным игровым элементом становятся два диванчика в виде человеческих ладоней. Интересные находки отличают и наряды героев – так, скромное белое платье юной Сесиль де Воланж покрыто по подолу черными отпечатками рук (такое «прощание с невинностью»), а у «святоши» мадам де Турвель поверх платья оказывается корсет из металлических пластин – плен, из которого она так и не смогла вырваться. А роскошные атласные туалеты маркизы де Мертей и стильные камзолы виконта де Вальмона подчеркивают эффектную внешность их обладателей и показывают их любовь к «красивой жизни».

Виконта де Вальмона играет Александр Крюков – московская аудитория знает его как миллионера Джея Гэтсби («Великий Гэтсби»), рок-музыканта Фому («Фома») и журналиста Джо Брэдли («Римские каникулы»). В первом акте этот Вальмон – беззаботный обаятельный хозяин жизни, для которого нигде нет преград. Расслабленная походка, внимательный взгляд, «летящий» голос. Ко второму же акту Вальмон меняется, и вокально, и актерски: панцирь невозмутимого обольстителя дает трещину, и оказывается, что виконт способен испытывать и любовь, и ярость, и горе.

Равноправной партнершей Вальмона становится маркиза де Мертей в ярком исполнении Дарьи Бочаровой. Статная, чувственная, победительная, эта маркиза всегда будет «на коне» – ее не сломают ни любовные разочарования, ни общественное презрение. Такие как она всегда правы – и всегда выигрывают. «Мое прелестное исчадие ада» называет ее Вальмон. Самой насыщенной оказывается и вокальная линия роли – у маркизы целых три сольных номера, и Дарья Бочарова покоряет сильным голосом с большим диапазоном и точной мюзикловой манерой.

Своеобразным «зеркалом» главной пары становится пара молодая – Сесиль де Воланж (Анастасия Мельникова) и шевалье Дансени (Василий Халецкий). Влюбленные в жизнь и друг в друга, они поначалу смотрят на мир одинаково наивно и радостно. Но вскоре – разочаровываются. Пораженный всеобщим коварством Дансени становится циничен и печален – не исключено, что со временем он займет в высшем свете место Вальмона. А прелестная Сесиль явно быстро сбежит от скучного мужа, кем бы он ни был, и будет искать приключений (неспроста в предфинальной сцене поединка она бросается не к Дансени, а к умирающему Вальмону – у них больше общего).

В Новосибирском музыкальном хорошая труппа, поэтому исполнители даже небольших ролей обращают на себя внимание. Так, в «Опасных связях» нельзя не заметить, например, симпатичного голосистого Азолана – Александра Бессонова, бойкую красоткуЭмилию – Наталью Столяренко, мстящего маркизе за поруганную честь Превана – Кирилла Бедарёва. Отлично работает и ансамбль, делая музыкальную картину спектакля более объемной.

В наше непростое время театр становится спасительной иллюзией – не лишенной, однако, жизнеподобия. Новосибирский музыкальный показал красивую, в меру сказочную историю об отношениях и характерах, позволяющую не только погрузиться в отдаленные по времени страсти, но и ощутить важность видеть и понимать друг друга сегодня.

Алиса НИКОЛЬСКАЯ

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