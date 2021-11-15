«Собаки». Премьера спектакля в Детском музыкальном театре юного актера

27 ноября 2021 года на сцене ДМТЮА на Малой Дмитровке состоится премьера музыкального спектакля «Собаки» по повести «До свидания, овраг!» писателя Константина Сергиенко о бездомных собаках, опубликованной в 1979 году.

Режиссер-постановщик спектакля — Алексей Андреев, педагог и актер впервые покажет свою режиссерскую работу. Спектакль выпускается в рамках режиссерской лаборатории, которую организовал фонд «Театр и дети» при поддержке Министерства культуры РФ.

«Режиссерская лаборатория» — проект фонда «Театр и дети», который предоставляет возможность молодым режиссерам реализовать свои идеи в профессиональном государственном театре.

Спектакль расскажет юным зрителям о жизни бездомной стаи, которая поселилась в овраге.

Вечно голодные, без крыши над головой, это собаки, у которых есть только овраг. Пустынный овраг на окраине густонаселённого города. А ещё у этих собак есть гордость, не позволяющая жаловаться на судьбу и прославляющая вольную волю. Но в душе у каждой из них живёт мечта. Мечта независимых псов о зависимости. Мечта никому не нужных животных о своей нужности. Несбыточная мечта о своём Человеке!

«Смысл спектакля – показать зрителям, чтобы люди должны быть добрее, внимательнее и доброжелательнее друг к другу. Несмотря на то, что спектакль называется «Собаки» — эта история про нас, про людей..

У каждого из нас есть право на выбор и каждый выбирает то, что в данной ситуации для него было бы правильнее и удобнее. Именно для него, а не для всех остальных. На это хочу обратить внимание! Это открытый вопрос: верно или неверно, но это факт.

Если кто-то после показа спектакля возьмет бездомного щенка или поедет в приют и заберет старую бездомную собаку, то цель спектакля будет достигнута», — говорит режиссер-постановщик спектакля Алексей Андреев.

«Собака — это ваше сердце, бьющееся возле ваших ног. Собака — это одно из немногих существ на этой планете, которое любит вас, больше чем себя…», — говорит художественный руководитель театра Федоров Александр Львович.

Начало в 12.00 и 15.00.

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