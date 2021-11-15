Объявлены победители второго Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России»

15 ноября 2021 года в Минсельхозе России состоялась торжественная церемония награждения победителей второго Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Среди сотен участников 24 лучших бренда в восьми номинациях определила экспертная комиссия, а также жители нашей страны в ходе народного голосования.

Как отметил Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, проект позволяет значительно повысить интерес к локальной отечественной продукции, сделать ее узнаваемой и тем самым создавать условия для дальнейшего развития данного сегмента. Выявление новых региональных брендов и их продвижение с помощью конкурса – это важнейшая часть исполнения поручения Президента России.

«При этом его проведение решает целый ряд смежных задач, в том числе: по увеличению объемов производства продуктов питания малыми предприятиями и фермерскими хозяйствами, созданию новых рабочих мест, развитию экспортного и туристического потенциала регионов нашей страны, и, конечно, способствует популяризации российских брендов, повышению их востребованности у покупателей», – подчеркнул Дмитрий Патрушев.

В прошлом году в конкурс открыл почти 500 брендов из 79 регионов России. Для победителей был реализован комплекс мер по продвижению. В этом году количество брендов увеличилось до 720, участие приняли практически все субъекты. Свои голоса за конкурсантов отдали более миллиона интернет-пользователей. По словам Министра, это далеко не предел: Россия славится богатой гастрономической культурой с большим количеством самобытных продуктов, которые могут стать «визитной карточкой» территорий и получить широкое признание у потребителей.

Так, в 2021 году благодаря конкурсу потребители узнали такие уникальные бренды, как Азовская чинёнка из Ростовской области – традиционное блюдо казаков из сазана со специями, луком, квашеной капусты и икрой, Татарский корт – сушеный творог, который используется в приготовлении различных блюд, Ленинградская пышка – кондитерское изделие из дрожжевого теста. Еще одним открытием стала Алтайчага – напиток на основе экстракта гриба чага из Алтайского края, а также Серпуховская помадка – подмосковная кондитерская продукция со сливочным вкусом с ароматом корицы и миндалем. По словам Дмитрия Патрушева, эти и другие региональные бренды будут увеличивать популярность и востребованность у потребителей.

«Победа в конкурсе для производителей служит дополнительным стимулом к расширению производства, выходу на федеральный рынок, поиску новых каналов сбыта, а также развитию смежных направлений бизнеса, например, аграрного и гастрономического туризма, популярность которых в последние годы стремительно растет», — заявил Министр.

Победителей номинации «Нас выбирают» представил генеральный директор ПАО «Магнит» Ян Дюннинг. Ими стали:

Ставропольские яблоки (Ставропольский край);

Прохоровская солдатская каша (Белгородская область);

Чак-чак казанский (Республика Татарстан).

По словам Дюннинга, в этом году жители особенно активно поддерживали свои регионы.

«Мы убедились в том, что покупатели интересуются региональной продукцией и доверяют ей. Сегодня для многих это настоящий гарант высокого качества и натуральности. Конкурс помогает открывать новые бренды, формирует карту вкусов России – с описанием продуктов, их истории и территории производства. Это полезно не только для покупателей, но и для ритейлеров, находящихся в постоянном поиске надежных поставщиков высококачественной продукции. Конечно, в ходе конкурса мы тоже отметили для себя множество достойных производителей и планируем в дальнейшем расширять объем региональных продуктов в магазинах сети», – заявил Ян Дюннинг.

В номинации «Загляните на огонек» лучшие бренды, оказывающие влияние на развитие туристического потенциала территории, назвал Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов:

1 место – Суздальская медовуха (безалкогольная) (Владимирская область);

2 место – Югорская строганина (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра);

3 место – Карельская ряпушка (Республика Карелия).

«У нас большая страна, уникальные традиции и широкое разнообразие вкусов. Номинация «Загляните на огонёк» — это конкурс среди наиболее привлекательных для туристов брендов, которые стали «визитными карточками» регионов. Мы выбрали бренды, которые действительно притягивают туристов. И тем самым помогаем регионам найти новые точки роста в продвижении туристических услуг. А значит, и в развитии сельских территорий», – сказал на церемонии объявления победителей Борис Листов.

Руководитель АНО «Российская система качества» Максим Протасов озвучил победителей в номинации «Вкус природы», в которой представлены продукты питания, не подвергнутые переработке:

1 место – Ямальская оленина (Ямало-Ненецкий автономный округ);

2 место – Волгоградские помидоры (Волгоградская область);

3 место – Романовский ягненок (Ярославская область).

Лучшие бренды в номинации «Гастрономическая находка» (пищевая продукция, подвергнутая переработке) представил главный редактор телеканала «Россия-24» Евгений Бекасов:

1 место – Уральская шишка в шоколаде (Свердловская область);

2 место – Рыбные консервы Ямала (Ямало-Ненецкий автономный округ);

3 место – Таволожная мочёная морошка (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра).

Победителей в номинации «Кулинарное наследие» (готовые блюда, кулинарные полуфабрикаты и изделия) назвала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе:

1 место – Кубанский борщ (Краснодарский край);

2 место – Аланские пироги (Республика Северная Осетия – Алания);

3 место – Пожарская котлета (Тверская область).

Номинацию «На всю страну» представила Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Лилия Гумерова. Лучшими брендами, входящими в реестр наименований мест происхождения товаров и географических указаний, стали:

1 место – Камчатская нерка (Камчатский край);

2 место – Балаклава (г. Севастополь);

3 место – Астраханская вобла (Астраханская область).

Лучшие продукты российских территорий с численностью населения до 3 000 человек в номинации «Вкус из глубинки» назвал Управляющий директор Ozon.ru Сергей Беляков:

1 место – Федосихинские пельмени (Новосибирская область);

2 место – Сыр Малевич (Курская область);

3 место – Костромской варенец (Костромская область).

Вице-президент АО «Российский экспортный центр» Алексей Солодов представил победителей среди брендов, имеющих высокий экспортный потенциал, в номинации «Вкусы без границ»:

1 место – Астраханская осетровая икра (Астраханская область);

2 место – Ямальская оленина (Ямало-Ненецкий автономный округ);

3 место – Томское кедровое молоко (Томская область).

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