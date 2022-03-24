Сольный концерт Варвары Кутузовой пройдёт в «Геликон-опере»

21 апреля 2022 года состоится сольный концерт лауреата международных конкурсов Варвары Кутузовой в Белоколонный зал Княгини Шаховской. Программа, которую молодая пианистка представит в «Геликоне» в рамках проекта Prodigy SOLO, не случайно называется «Волшебство русской классики» — в нее вошли лучшие образцы русского композиторского наследия.

В репертуаре Варвары произведения русских композиторов занимают важное место. «Это мои любимые композиторы и сочинения, которые я мечтала сыграть еще в детстве, — признается молодая пианистка. – Программа вышла необычная, сказочная, мистическая – начиная с образных этюдов-картин Рахманинова, шабаша ведьм Мусоргского, через юношеский задор, романтизм и юмор Прокофьева, поэтические сказки Метнера к праздничному новогоднему «Щелкунчику» Чайковского в обработке Михаила Плетнёва».

Имя Варвары Кутузовой, несмотря на ее юный возраст, хорошо знакомо ценителям музыки в России и за рубежом. Музыкой Варя начала заниматься в возрасте четырех лет, и уже через два года состоялось ее дебютное выступление с оркестром. Свой первый сольный концерт «чудо-девочка» дала в восемь лет, а нынче ее имя звучит по всему миру.

В настоящее время Варвара Кутузова продолжает обучение в Музыкальном училище им. Гнесиных, в классе Михаила Сергеевича Хохлова, при этом ведет активную концертную деятельность, выступая как в сольных программах, так и в концертах с участием знаменитых российских и зарубежных оркестров.

Концерт «Волшебство русской классики» — второе сольное выступление пианистки в стенах «Геликон-оперы». Первое состоялось в 2018 году, когда 13-летняя Варя, победительница Первого международного конкурса пианистов Grand Piano Competition, в рамках специального приза от художественного руководителя театра «Геликон-опера» Дмитрия Бертмана исполнила в Белоколонном зале Княгини Шаховской программу «Волшебство рояля».

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