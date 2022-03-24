Реакция сейчас: застывшая метафизика Дмитрия Сухова

С 29 марта 2022 года и по 12 апреля, в «Антикварном центре на Садовом» пройдет выставка Дмитрия Сухова, участника «Московских сезонов» в ЦДХ и ANTIBIENNALE. Особенность работ мастера в способности запечатлевать то, что невозможно заметить простым взглядом: энергии людей, смену настроения и эмоции, движение времени и света — соединение видимого и невидимого. Почерк художника самобытен и выделяет его в ряду других мастеров, работающих в жанре актуального сейчас абстрактного экспрессионизма. Каждая работа Дмитрия Сухова представляет собой многослойный набор образов: цветные пятна скрываются за изощренной путаницей-паутиной абстрактных темных или цветных линий, которые вьются, образуя причудливые клубки. Как пряхи, прядущие ткани на картине Веласкеса, Сухов прядет свои фантастические миры, в которых нет места физическому телу, но есть огромное пространство для размышления о потустороннем и пограничном.

Дмитрий Сухов родился в 1986 году в г.Тара Омской области. В 2014-2015 гг. обучался живописи на мастер-классах в Российской Академии Художеств. Собственный язык мастера сформировался примерно в эти же годы. Именно тогда Дмитрий выбрал для себя технику: мастер работает исключительно масляной краской и мастихином на холсте. «Мне всегда нравилась текстура масла и работа мастихином», — замечает художник. В тот же период было выбрано и направление для творческий поисков – абстрактный экспрессионизм, логические истоки которого можно искать в работах любимых мастеров Сухова — Сайя Твомбли и Джоан Митчелл, схожих по мировосприятию, но все же отличных по языку. «Линии жизни, развитие, темы живого и неживого. Абсолютная пустота и магический потенциал цвета, — эти темы интересовали меня на протяжении всей жизни», — комментирует Дмитрий. Сюжетное (или точнее – бессюжетное) единство работ художника привлекает частных коллекционеров по всему миру (рельефная осязаемая философия Сухова отлично смотрится в современных интерьерах) и делает его заметным героем выставок современного искусства. Сегодня за плечами Дмитрия участие в проектах Новой Третьяковки «Новая реальность» и арт-премии «Золотой Антип», «Московских сезонах» и ANTIBIENNALE ЦДХ, а также опыт проведения ряда персональных экспозиций.

Миры Дмитрия Сухова – это чистая фантастика. Здесь нет опоры на земное и точек соприкосновения с реальностью, нет ориентиров, куда могли бы привести вьющиеся от полотна к полотну причудливые красочные клубки. Но в этом как раз и состоит основная ценность этих работ, заставляющих отключиться от сиюминутного, выйти из привычных временных и пространственных хронотопов и почувствовать волнение незримых сил вокруг себя – потоков мыслей, энергии, ощущений. По сути, процесс погружения в творчество Сухова схож по смыслу с тем, что мы испытываем во время медитации, когда пытаемся отключиться от всего земного и материального.

Те, кто мало-мальски занимался медитацией, знают, что полностью избавиться от мыслей в голове – задача практически невыполнимая. И речь скорее идет о том, чтобы сделать их легкими и создать в них опору для самих себя. Примерно то же самое происходит при знакомстве с картинами Сухова: вырывая зрителя из материального контекста, они разгоняют поток ассоциаций, переводя их на новый уровень, где нет места тяжести и навязчивости – привычных черт рутинных мыслей о земном.

Как замечает исследователь искусства Дмитрия Сухова, арт-критик Игорь Дудинский: «Через картины Дмитрия Сухова мы попадаем в явно «нездешнюю» реальность… С первых ощущений мы не можем разобраться, где мы и что происходит. Вокруг слишком много такого, с чем мы никогда не сталкивались. Типичное фантастическое бытие, не имеющее никаких точек соприкосновения с привычными для нас приметами и ландшафтами….Самое сложное, что в распространяющемся во все стороны бесконечном пространстве нет ни одного ориентира, который указал бы на что-то вроде пути. Сплошная застывшая метафизика».

Новая выставка «Реакция сейчас», которая пройдёт в «Антикварном центре на Садовом», предлагает зрителю поскользить мыслью по таким абстрактным понятиям, как время, свет, легкость. Показательна одна из последних работ мастера Time, в которой пятна небесно голубого скрываются за вязью хитросплетений времени – фирменный суховский клубок служит здесь метафорой наслоения календарных единиц друг на друга. Свежее чистое голубое, которое проскальзывает сквозь эту вязь – как чистота воспоминаний о чем-то важном и хорошем, что не способен скрыть поток времени, о том самом «как вчера было», которое есть у каждого из нас.

Яркая работа Soaring – размышление о природе восторга, о тончайших нитях, из которых складывается ощущение внутреннего полета и сложных механизмах его возникновения. Это одна из работ Дмитрия, в которой цвет удивительным образом преображается в свет. Надо заметить, что эксперименты с контрастами, цвето-световыми представлениями – одна из фирменных черт языка Сухова. Его работы – это, по тонкому замечанию Игоря Дудинского, «всполохи, прорезающие темноту и озаряющие сумерки нашего сознания». «Дмитрий Сухов мастерски улавливает пограничные состояния между дневной активностью и ночным оцепенением, — продолжает свою мысль критик. — Одна из его излюбленных тем – противостояние всевластия лунных потоков и нервных попыток солнечных лучей доминировать там, где сила их энергий не безгранична. Художник обладает даром совершать и запечатлевать противоположные процессы».

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