START и СТС завершили съемки новых «Папиных дочек»

Съемки сериала «Папины дочки. Новые» подошли к концу. На протяжении нескольких месяцев поклонников легендарного проекта радовали новости о возвращении любимых героев — Галины Сергеевны, Маши, Пуговки, Людмилы Васнецовой и культовой Тамары Кожемятько. Но главную новость создатели приберегли на финал — премьера новых «Папиных дочек» состоится уже этой осенью в эфире СТС и на START.

В продолжении «Папиных дочек» проклятие Васнецовых настигает Веника (Филипп Бледный). В очередную годовщину свадьбы Даша (Анастасия Сиваева) сбегает из дома, оставляя мужу прощальное письмо, обручальное кольцо и четырех дочерей. Вениамину придется прожить опыт Васнецова-старшего (Андрей Леонов) и научиться быть для девочек одновременно мамой, папой и другом. А помогут ему в этом родственники и старые друзья семьи.

Квартиру, в которой герой Филиппа Бледного Веник живет со своими четырьмя дочками, построили за полтора месяца. Декорации занимают 130 квадратных метров и вмещают в себя комнаты девочек, Веника, гостиную, ванную комнату и прихожую, в которой можно увидеть поделки и рисунки актрис сериала. Также в декорациях поместились лифт, лестничная клетка и лестница с тремя пролетами.

«Это было невероятное приключение. Если скажу, что в свое время не хотел оказаться на месте Андрея Леонова в “Папиных дочках”, это будет неправдой. И вот на меня свалилась колоссальная радость стать киноотцом четырех самых потрясающих актрис! Я очень рад тому, что так повернулась судьба и дала мне шанс сделать новый виток этого проекта интересным, полным любви, дружбы и юмора», — рассказал Филипп Бледный.

Роли дочек Веника исполнили Ева Смирнова («Вампиры средней полосы», «Чебурашка»), Вита Корниенко («Вампиры средней полосы», «Лучше, чем люди»), Полина Айнутдинова («Здоровый человек») и Полина Денисова ​(«Два отца и два сына»).

«Мы тщательно отбирали актрис, — вспоминает режиссер Александр Жигалкин. — Например, мы долго не могли найти актрису на роль старшей сестры Сони, она появилась буквально за несколько дней до мотора. Ведь на этого персонажа легла большая драматургическая нагрузка. А вот младшую дочь утвердили первой. Но одно дело всех утвердить, а другое — создать ансамбль, чтобы девочки смотрелись настоящей семьей. Мне кажется, у нас получилось».

Старшую дочь Соню сыграла актриса Полина Денисова, которая выросла на «Папиных дочках»: «Это был мой любимый сериал. Я была фанаткой Пуговки и, когда приезжала из родного города в Москву, всегда мечтала ее увидеть. Теперь мы встретились на съемках — я поставила галочку в списке желаний». Полина — студентка второго курса ГИТИСа, и «Папины дочки» — ее первая большая роль в кино: «Мне очень помогал Филипп, он — штурман в нашей семье. В сценах он часто мне подсказывал и объяснял, по сути, заменял институт».

Вита Корниенко сыграла Лизу — самую прилежную и ответственную из сестер. Актриса добавила героине кое-что от себя: «Я на площадке почти не расставалась с кубиком Рубика. Маленький кубик с клетками 2 на 2 я собираю за 6-8 секунд, который побольше, 3 на 3, — секунд за 30. Спустя пару смен кубик Рубика появился в кадре. Мы с Лизой вообще похожи: обе учимся на одни “пятерки”, обе смелые и любим иногда повредничать».

А вот Еве Смирновой ради роли пацанки Дианы пришлось немного побороться с собой: «Мне очень нравятся платья. А Диана обычно ходит в спортивных штанах и кофте. А еще ей не распускают волосы. В одной серии мы отмечали праздник, я очень просила распустить волосы хотя бы в этот раз. Но этого, конечно, мало, хочется еще!».

Работа над первыми «Папиными дочками» началась 13 июля 2007 года. Всего в эфир СТС вышло 20 сезонов и 410 серий. История про психотерапевта и его пять дочерей четырежды получала ТЭФИ. Вселенная «Папиных дочек» включает 5 книг, 2 компьютерные игры и одну немецкую адаптацию «Полный дом дочек». В сериале снялись 20 приглашенных звезд, в том числе Андрей Малахов, Игорь Верник, Сосо Павлиашвили, Влад Лисовец, Татьяна Буланова, Тимати, группа «Корни».

Фото – онлайн-кинотеатр START/телеканал СТС

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