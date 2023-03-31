На экраны вышел фильм Микеле Плачидо «Тень Караваджо»

Великий итальянец давно известен нам своим талантом и не менее бунташной жизнью. Микеланджело Меризи да Караваджо был великим грешником в жизни, но его полотна восхищают сотни тысяч людей уже далеко не первое столетие. Однако в его время таланту прощалось далеко не всё.

В картине Микеле Плачидо есть всё, что мы любим в итальянском кино – дивные итальянские пейзажи, архитектура – всё дышит красотой, цветом и светом (свет – отдельный герой в картине), пиршество костюма, недюжинная игра актеров, страсти и, конечно, картины художника. Мы видим художника за работой, и свет на его полотна идёт сквозь окна дворцов и храмов.

Талантом Караваджо восхищались все – от простолюдинов, бродяг, которых он изображал на полотнах, до современников-художников и высшего руководства католической церкви (Камилло Боргозе, Римский Папа приобретал картины Караваджо в пополнение личных коллекций). Но как соотнести величайший талант живописца с далеко не примерным поведением и поступками неистового Караваджо?

Преследования, тюремное заключение, побеги – всё это выпало на долю великого Караваджо (Риккардо Скамарчо). Его тень, инквизитор Шаттен (Луи Гаррель) ведет расследование отнюдь не примерной биографии художника. Даже он, жестокий и жёсткий, восхищён гением Караваджо. Но тем не менее, немой вопрос Шаттена «Зачем ты нам мешаешь?» – разливается в воздухе в последнем разговоре с художником.

Героями евангельских и библейских сюжетов Караваджо становились бездомые, калеки, оборванцы, кокотки, одним словом – «люд дна». Их жизни, полной страданий и лишений, Караваджо сочувствовал как мало кто из Папского престола, его глаз был неумолим и зорок. Спустя века свет из храмов на его картины падает до сегодняшнего дня.

Марина АБРАМОВА

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