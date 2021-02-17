Стартовал прием заявок на второй Всероссийский конкурс проектов в сфере креативных индустрий Art Team

Роскультцентр совместно с «Центром кинофестивалей и международных программ» и при поддержке Фонда президентских грантов объявили о старте приема заявок на ежегодный Всероссийский конкурс проектов в сфере креативных индустрий Art Team. Принять в нем участие могут авторы творческих проектов из России в возрасте от 18 до 35 лет.

Проекты принимаются на официальном сайте Art Team (art-team.moscow) в шести номинациях:

Образование в креативных индустриях: образовательные проекты по развитию молодежного творческого сообщества.

Digital-проект в культуре: творческие проекты, функционирующие полностью в цифровой среде (приложение, игра-симулятор, онлайн-курс и другие цифровые продукты).

Современное искусство: проекты по созданию и продвижению новых креативных продуктов.

Место силы: инициативы по организации пространства или локации, которая может стать центром притяжения для местного творческого сообщества.

Дизайн: проекты в области промышленного, городского, ландшафтного, цифрового дизайна, fashion-индустрии и пр.

Культурный туризм и наследие: инициативы в сфере креативных индустрий, нацеленные на увеличение туристического потока.

Конкурсная заявка должна содержать описание проекта, дорожную карту, финансовую модель, а также дизайн-проект или презентацию. С полными требованиями к содержанию заявки можно ознакомиться по ссылке. Дата окончания приема работ – 15 марта 2021 г.

1 апреля будут названы имена победителей – авторов 60 наиболее перспективных проектов по оценке жюри. Они будут разделены на три команды, каждую из которых возглавит опытный наставник, эксперт в области создания, реализации и управления проектами. В процессе обучения под руководством наставников участники смогут развить управленческие навыки, усилить свои проекты, превратив их в бизнес-план, и уже в этом году получить поддержку и запустить его в работу.

В июле все финалисты встретятся в Москве на очном образовательном интенсиве от ведущих специалистов в сфере креативных индустрий и опытных управленцев. По завершении обучения будут определены шесть победителей, которые смогут лично презентовать свои проекты на «Российской креативной неделе» в формате питчинга, а также принять участие в открытых совещаниях с представителями органов власти субъектов. Результатом Art Team в 2021 году станут подписанные соглашения о реализации проектов победителей на территории регионов при поддержке Правительства субъектов.

«Креативная среда постоянно меняется, соответственно, растут и запросы к специалистам. С появлением огромного количества возможностей для дополнительного образования, ценность знаний на рынке труда начинает снижаться. Для бизнеса и работодателей становится важнее, что человек умеет, а не что он знает. Поэтому проект Art Team помогает участникам не только восполнить недостаток знаний, но и оцифровывать накопленные, применить их не просто на практике, а в своем собственном деле, получая при этом обратную связь от профессионалов в данной области. Процесс построен таким образом, что окажется актуальным как для авторов творческих проектов, так и для абсолютного большинства людей, желающих развиваться и успешно реализовывать идеи», – говорит Марина Абрамова, директор ФГБУ «Роскультцентр».

«Цель проекта Art Team – выявить самые интересные, яркие, перспективные проекты и помочь творческой молодёжи найти решения для их реализации. Art Team открывает широкие возможности для создания региональных брендов, помогает продвигать уникальную идентичность российской культуры и её регионов как залог успешного развития креативных индустрий, способствует выявлению новых творческих продуктов и расширению их географии» – поясняет Татьяна Шумова, президент АНО «Центр кинофестивалей и международных программ».

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