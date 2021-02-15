В Москве стартует фестиваль «изящных досугов» Японии

С 17 февраля по 5 марта в филиале Российской государственной библиотеки для молодёжи, в историко-культурном комплексе «Особняк Носова» пройдёт фестиваль традиционных японских искусств «Хару Касуми – Весенний туман», организаторами которого стали проект «Нихон но би» и «Центр русского модерна».

В программу фестиваля вошли мероприятия, посвящённые изучению основ «фурю» – «изящных досугов» Японии. Термин «изящные досуги» объединяет те виды деятельности, которые издавна помогали японцами развивать свой художественный вкус, в их числе: каллиграфия, мастерство икэбана, живопись тушью, оригами, рукоделие комоно и чайное действо.

Ключевой персоной фестиваля традиционных японских искусств станет госпожа Ямада Мидори, мастер чайного действа школы Омотэсэнкэ, профессор института Икэнобо, член Почетного комитета Всеяпонской ассоциации искусства письма тушью. Она поделится своими умениями, а также представит выставку живописи тушью Суйбокуга (Суми-э) и икебаны (школы Согэцу и Икэнобо).

«На этой выставке мы хотели показать нашего сэнсэя, [госпожу] Ямада Мидори, как мастера каллиграфии. Она обладает уникальными знаниями, которые в Японии мало кто может продемонстрировать: она читает старинное японское письмо и пишет в старинном стиле, – рассказала Ольга Селиванова, преподаватель японской живописи тушью, ученица госпожи Ямада Мидори. – «На экспозиции вы увидите образцы каллиграфии — японские стихи, философские выражения. Мы хотели сделать акцент на двух издательских проектах. Это иллюстрации книги «Неведомыми тропами. Дневники Басё» — Ямада Мидори сделала перевод текстов известного японского мыслителя и поэта, и ежегодный выпуск календаря, в котором Ямада-сэнсэй обращается к своим ученикам, так называемое благожелательное послание на целый год».

украли