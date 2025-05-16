РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир киноСтартовали съемки сериала «Трудно быть богом»

Стартовали съемки сериала «Трудно быть богом»

editor
By editor
64
трудно быть богом - съемки сериала

Начались съемки приключенческой остросюжетной драмы «Трудно быть богом» по мотивам одноименной повести Аркадия и Бориса Стругацких. Это первый сериал, основанный на культовом произведении советских писателей-фантастов. Продюсеры проекта — Фёдор Бондарчук, Тимур Вайнштейн, Дмитрий Табарчук, Теймур Джафаров и шоураннеры — Теймур Джафаров и Андрей Золотарев, режиссером выступит Дмитрий Тюрин. За производство отвечают «НМГ Студия» и Team Films при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Премьера сериала состоится эксклюзивно на Wink.ru, а после — на телеканале НТВ.

Часть съемок нового проекта «Трудно быть богом» пройдет в Иране. Подходящую локацию создатели искали несколько лет. Помощь в организации съемок оказал лично заместитель председателя правительства Александр Новак, который долгое время являлся сопредседателем Российско-Иранской межправкомиссии. Также экспедиция в Иран была организована при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации.

«О старте производства этого проекта я мечтал очень давно. Братья Стругацкие — важнейшие для страны авторы. Создавать мир по их историям — большое творческое и продюсерское счастье. Мы с коллегами в “НМГ Студии” тщательно разрабатывали концепцию и сценарий будущего сериала, чтобы передать на экране созданный писателями мир. Подбирали международный актерский состав, искали локации. И нашли уникальные места в Иране, которые мало какой съемочной команде в мире доступны. Очень помогли нам и коллеги из кинопарка “Москино”, построившие масштабные декорации для московского блока проекта… Мы сейчас в самом начале пути, и впереди будет еще много всего интересного!», — поделился продюсер Фёдор Бондарчук.

«“Трудно быть богом”» — это первый проект в жанре научной фантастики, сопартнером которого выступает НТВ. У нас разножанровая библиотека сериального контента, и мы рады, что в скором времени она пополнится экранизацией одного из самых известных произведений братьев Стругацких. Сейчас перед нами стоит важная задача — не только сохранить дух оригинального текста, но и создать визуально выразительный и масштабный сериал, который будет понятен современному зрителю. Приступая к работе, мы надеемся, что проект не оставит равнодушным ни поклонников творчества Стругацких, ни тех, кто познакомится с этим произведением впервые», — говорит генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

В далеком будущем земляне помогают менее развитым цивилизациям преодолеть тяжелые этапы эволюции. Сотрудник Института истории Антон отправляется в средневековый Арканар, чтобы спасти ученых, способных продвинуть эволюцию. Ему предстоит стать доном Руматой Эсторским — богатым аристократом, который любит драки, выпивку и женщин. Главное правило прогрессоров — не вмешиваться напрямую в естественный ход истории, точечно помогая немногочисленным просветителям избежать гибели. Но у Антона есть и личный интерес, который он скрыл от института. Где-то здесь, в Арканаре, без вести пропал его отец…

«Это по-настоящему грандиозный и масштабный проект, такого уровня не было давно в нашей киноиндустрии. Семь лет назад я задумал сериал, и несколько лет мы конструировали его с Андреем Золотаревым. Главная сложность — в создании совершенно нового, правдоподобного мира. Мы продумали все до мельчайших деталей, вплоть до точного астрономического положения и особенностей гравитации нашей планеты, которую мы назвали Кеплер-4047. Кроме того, мы строим целый город Арканар с нуля, а это 48 зданий на территории шести гектаров. Каждый день мы сталкиваемся с новыми вызовами, но нас объединяет фанатичная вера в это произведение и невероятная решимость воплотить идею», — рассказал шоураннер и продюсер Теймур Джафаров.

трудно быть богом - съемки сериала

«Главным образом действие сериала происходит в средневековом городе. Мы начали поиски с Марокко, поехали туда, чтобы посмотреть берберские средневековые города, и нашли там кое-какие места, но они оказались очень дорогими для съемок, а еще это были исторические и туристические локации — съемки там были бы сложными. Прекрасную альтернативу мы нашли в Иране. В этой стране мы обнаружили уникальные ландшафты, абсолютно инопланетные», — отметил режиссер Дмитрий Тюрин.

В Иране съемочная группа проведет несколько месяцев. Затем команда вернется в Москву, и съемки продолжатся в кинопарке «Москино». Актерский состав приключенческой драмы «Трудно быть богом» пока не раскрывается, но известно, что одну из главных ролей в сериале исполнит продюсер проекта Фёдор Бондарчук.

Фото © пресс-служба ИРИ

Предыдущая статья
Связанные одной целью: платформы для художников и иллюстраторов решили действовать в тандеме
Следующая статья
Путешествие в Дубай: время года, экзотика, квартиры

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru