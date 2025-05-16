Стартовали съемки сериала «Трудно быть богом»

Начались съемки приключенческой остросюжетной драмы «Трудно быть богом» по мотивам одноименной повести Аркадия и Бориса Стругацких. Это первый сериал, основанный на культовом произведении советских писателей-фантастов. Продюсеры проекта — Фёдор Бондарчук, Тимур Вайнштейн, Дмитрий Табарчук, Теймур Джафаров и шоураннеры — Теймур Джафаров и Андрей Золотарев, режиссером выступит Дмитрий Тюрин. За производство отвечают «НМГ Студия» и Team Films при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Премьера сериала состоится эксклюзивно на Wink.ru, а после — на телеканале НТВ.

Часть съемок нового проекта «Трудно быть богом» пройдет в Иране. Подходящую локацию создатели искали несколько лет. Помощь в организации съемок оказал лично заместитель председателя правительства Александр Новак, который долгое время являлся сопредседателем Российско-Иранской межправкомиссии. Также экспедиция в Иран была организована при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации.

«О старте производства этого проекта я мечтал очень давно. Братья Стругацкие — важнейшие для страны авторы. Создавать мир по их историям — большое творческое и продюсерское счастье. Мы с коллегами в “НМГ Студии” тщательно разрабатывали концепцию и сценарий будущего сериала, чтобы передать на экране созданный писателями мир. Подбирали международный актерский состав, искали локации. И нашли уникальные места в Иране, которые мало какой съемочной команде в мире доступны. Очень помогли нам и коллеги из кинопарка “Москино”, построившие масштабные декорации для московского блока проекта… Мы сейчас в самом начале пути, и впереди будет еще много всего интересного!», — поделился продюсер Фёдор Бондарчук.

«“Трудно быть богом”» — это первый проект в жанре научной фантастики, сопартнером которого выступает НТВ. У нас разножанровая библиотека сериального контента, и мы рады, что в скором времени она пополнится экранизацией одного из самых известных произведений братьев Стругацких. Сейчас перед нами стоит важная задача — не только сохранить дух оригинального текста, но и создать визуально выразительный и масштабный сериал, который будет понятен современному зрителю. Приступая к работе, мы надеемся, что проект не оставит равнодушным ни поклонников творчества Стругацких, ни тех, кто познакомится с этим произведением впервые», — говорит генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

В далеком будущем земляне помогают менее развитым цивилизациям преодолеть тяжелые этапы эволюции. Сотрудник Института истории Антон отправляется в средневековый Арканар, чтобы спасти ученых, способных продвинуть эволюцию. Ему предстоит стать доном Руматой Эсторским — богатым аристократом, который любит драки, выпивку и женщин. Главное правило прогрессоров — не вмешиваться напрямую в естественный ход истории, точечно помогая немногочисленным просветителям избежать гибели. Но у Антона есть и личный интерес, который он скрыл от института. Где-то здесь, в Арканаре, без вести пропал его отец…

«Это по-настоящему грандиозный и масштабный проект, такого уровня не было давно в нашей киноиндустрии. Семь лет назад я задумал сериал, и несколько лет мы конструировали его с Андреем Золотаревым. Главная сложность — в создании совершенно нового, правдоподобного мира. Мы продумали все до мельчайших деталей, вплоть до точного астрономического положения и особенностей гравитации нашей планеты, которую мы назвали Кеплер-4047. Кроме того, мы строим целый город Арканар с нуля, а это 48 зданий на территории шести гектаров. Каждый день мы сталкиваемся с новыми вызовами, но нас объединяет фанатичная вера в это произведение и невероятная решимость воплотить идею», — рассказал шоураннер и продюсер Теймур Джафаров.

«Главным образом действие сериала происходит в средневековом городе. Мы начали поиски с Марокко, поехали туда, чтобы посмотреть берберские средневековые города, и нашли там кое-какие места, но они оказались очень дорогими для съемок, а еще это были исторические и туристические локации — съемки там были бы сложными. Прекрасную альтернативу мы нашли в Иране. В этой стране мы обнаружили уникальные ландшафты, абсолютно инопланетные», — отметил режиссер Дмитрий Тюрин.

В Иране съемочная группа проведет несколько месяцев. Затем команда вернется в Москву, и съемки продолжатся в кинопарке «Москино». Актерский состав приключенческой драмы «Трудно быть богом» пока не раскрывается, но известно, что одну из главных ролей в сериале исполнит продюсер проекта Фёдор Бондарчук.

Фото © пресс-служба ИРИ