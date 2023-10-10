Вышел новый эпизод захватывающего мистического сериала «Чёрное облако», главные роли в котором исполнили Мария Мацель, Юрий Колокольников, Марьяна Спивак, Алексей Розин, Филипп Янковский, Виктория Толстоганова и другие. Это история студентки Оли, которая, чтобы справиться с внутренним гневом, посещает психолога. На сессиях со специалистом девушка выплёскивает накопившуюся негативную энергию и рассказывает, как же её бесят все окружающие. Внезапно все, про кого Оля говорила психологу, начинают умирать при таинственных обстоятельствах. Рассказываем о «Чёрном облаке» и других выдающихся мистических сериалах, которые заставят поломать голову над неординарными загадками.

Студентка Оля (Мария Мацель) находится на грани отчисления из университета, регулярно ходит на встречи с психологом (Филипп Янковский) и отличается непростым характером. Девушку бесят пожилая преподавательница в институте, лучшая подруга Алина (Ангелина Пахомова), парень Лёша (Павел Чернышёв), отец (Юрий Колокольников), мать (Виктория Толстоганова). На встречах с психологом девушка выпускает пар и рассказывает, в каких страшных муках должны умереть ненавистные люди. Неожиданно все, о ком Оля говорила не самые приятные вещи на сеансах терапии, начинают умирать. Неужели студентка начала устранять тех, кто её бесит? Или это психолог? А может быть, всё сложнее. За дело берутся следователи Оксана (Марьяна Спивак) и Юрий (Алексей Розин).

Режиссёром всех эпизодов проекта выступил Карен Оганесян (фильмы «Прямой эфир», «Молоко», «Жизнь впереди» и «Герой», а также сериалы «Кошка», «Пассажиры», «Игра на выживание» и «Медное солнце»). Шоураннер и сценаристка сериала — Дарья Грицевич («Измены», «Без меня», «Купи меня» и «Холоп»). «Чёрное облако» впечатляет увеличивающимся в геометрической прогрессии количеством загадок. С каждой новой серией вопросов только больше, а ещё хочется поскорее узнать разгадку.

35-летний Андрей (Павел Деревянко) шумно отпраздновал день рождения. За окном 23 октября. Рядом лежит девушка (Анна Зайкова), с которой парень познакомился вчера в Tinder. Никаких серьёзных отношений у Андрея нет, им он предпочитает знакомства на одну ночь. Дальше следуют рабочая рутина с поздравлениями, шумная вечеринка и приятный алкогольный туман. Андрей просыпается, но что-то в завтрашнем дне не так. Никаких последствий празднования, почему-то далеко не все события прошлого удаётся чётко восстановить в памяти. Вскоре Андрей замечает странности и понимает, что проснулся в предыдущем дне. Жизнь начала течь вспять, но как вернуться в привычное русло? И почему вообще на Андрея свалилась такая напасть?

Сансара — круговорот рождения и смерти в мирах, ограниченных кармой. Это одно из ключевых понятий индийской философии. Режиссёром всех эпизодов выступила Мария Агранович («The Тёлки» и «Люби их всех»). Главной музыкальной темой сериала и основным мотивом для создания сюжета стала песня Басты «Сансара». Чтобы вернуться в нормальное течение времени, Андрею предстоит свежим взглядом окинуть прошлое и разобраться с допущенными ошибками. Ведь не мог он просто так отправиться в путешествие по вчерашним и позавчерашним дням. «Сансара» является сериалом морального беспокойства о кризисе среднего возраста. Главный герой погряз в рутине и живёт фактически на автомате, невероятное течение времени побуждает к переменам.

Середина 1950-х годов. Ветеран Корейской войны Аттикус Фриман (Джонатан Мэйджерс) возвращается в родной Чикаго. Внезапно он получает таинственное письмо от недавно пропавшего отца (Майкл Кеннет Уильямс). Семейные загадки Фриманов, в том числе жизнь матери Аттикуса до брака, берут свое начало в Новой Англии. В этих краях как раз происходило действие большинства произведений классика хоррор-литературы Говарда Филлипса Лавкрафта. Компанию вчерашнему солдату в его путешествии в выдуманный город Ардхем составляют дядя Джордж (Кортни Б. Вэнс) и смелая подруга детства Летиша Льюис (Джерни Смоллетт). В округе Девон, Массачусетс, путешественники понимают, что их жизни угрожают не только неотёсанные местные в грязных майках, но и вполне реальные монстры, которые прячутся в ближайших лесах.

«Страна Лавкрафта» — сериальная адаптация одноимённого романа американского писателя Мэтта Раффа. Произведение вышло в свет в 2016-м. В России книга впервые была издана двумя годами позднее. Писатель переосмысливает классические произведения Лавкрафта через призму афроамериканских персонажей, испытывающих на себе все невзгоды сегрегации и неравенства. И хотя действие сериала развивается в 1950-е, актуальности он не теряет и сегодня. На Аттикуса Фримана вообще вдобавок свалился посттравматический синдром — последствие Корейской войны. «Страна Лавкрафта» представляет собой антологию — внутри одного сезона разворачиваются несколько историй, объединённых героями и темами. Например, сюжет с поездкой Аттикуса, дяди Джорджа и Летиши в Ардхем, где живут волшебники, а по лесам бродят монстры с тысячами глаз (шогготы из «Мифов Ктулху»), занимает две первые серии. Формат альманаха добавляет проекту динамичности и позволяет не затягивать каждую отдельно взятую историю. Вчера были злые волшебники, сегодня — привидения, завтра будут сирены и поиски неожиданных артефактов.

4. «Твин Пикс»

Заядлый рыбак Пит Мартелл (Джек Нэнс) обнаруживает вынесенное на берег озера завёрнутое в полиэтилен тело старшеклассницы и всеобщей любимицы Лоры Палмер (Шерил Ли). Весь город пребывает в шоке от этой новости. Многие жители просто не верят в произошедшее. Мать (Грейс Забриски) и отец (Рэй Уайз) убиты горем. Расследовать загадочное убийство в маленький городок Твин-Пикс на северо-западе штата Вашингтон рядом с границей с Канадой направляется спецагент ФБР Дейл Купер (Кайл МакЛоклен). В расследовании на месте ему помогают шериф Трумен (Майкл Онткин) и помощники шерифа Энди Бреннен (Гарри Гоаз) и Хоук (Майкл Хорс). Вскоре выясняется, что тихий захолустный городок скрывает множество секретов и даже совы не те, кем кажутся.

Сериал Дэвида Линча и Майка Фроста раз и навсегда изменил телевидение. Никто прежде не думал о том, что на американских национальных каналах можно увидеть столь радикальное и ни на что не похожее зрелище. Создатели невероятным образом соединили в одном проекте классический детектив, комедию абсурда, мыльную оперу и мистический триллер. Линч смог безболезненно перенести свой неповторимый режиссёрский почерк и тему двойничества, светлой и тёмной стороны мира в многосерийный формат. Деревья, кофе, пончики, огонь, текущая вода и совы приобрели новый загадочный смысл.

5. «Чужак»

Выгуливающий собаку мужчина средних лет обнаруживает в лесу труп мальчика, изнасилованного и убитого с нечеловеческой жестокостью. За дело берётся детектив Андерсон (Бен Мендельсон), у которого недавно умер сын. Все улики (отпечатки пальцев, свидетели и попадание на камеры наблюдения) указывают на образцового семьянина Терри Мейтланда (Джейсон Бейтман), учителя английского и тренера местной детской бейсбольной команды. Но у Терри алиби — во время убийства он вообще был в другом городе. Но в глазах Андерсона образцовый семьянин уже стал преступником. И тут в дело включается частный детектив Холли Гибни (Синтия Эриво), с которой зрители познакомились ещё в сериале «Мистер Мерседес», а события принимают сверхъестественный оборот.

«Чужак» основан на одноимённом тепло принятом романе Стивена Кинга, который вышел в 2018 году. Шоураннером проекта выступил писатель и сценарист Ричард Прайс. Он сотрудничал с Дэвидом Саймоном на «Прослушке» и «Двойке», а ещё в 1980-е работал с Мартином Скорсезе («Цвет денег», «Нью-йоркские истории»). Первые серии поставил играющий тут Джейсон Бейтман, среди других режиссёров — Карин Кусама («Шершни» и «Человек в высоком замке»). У создателей проекта благодаря детективной интриге и неожиданным событиям получается успешно держать зрителей в напряжении на протяжении всего сезона. И как мы все знаем, экранизации Стивена Кинга редко бывают проходными.

6. «Тревожный звонок»

В «Тревожном звонке» есть сквозной сюжет, вот только зрители догадаются об этом только ближе к финалу. В первом сезоне 9 эпизодов длиной от 13 до 20 минут. В каждом из них случается необъяснимое событие, а главные действующие лица общаются по мобильному телефону. Вместо живых людей на экране мы видим абстрактные изображения, имена героев и расшифровку их беседы. В зависимости от эмоционального состояния персонажей и напряжённости ситуации картинки меняются. За ними, правда, не всегда успеваешь следить — ведь события развиваются стремительно, тревожный звонок погружает зрителей в придуманную реальность. Вотт лишь один пример. Парень узнаёт от любимой девушки, что она беременна. В самом начале отношений они договаривались не заводить детей. Для бойфренда это шок. Пытаясь переварить новости, молодой человек садится за руль машины и уезжает в пустыню. Оттуда он совершает несколько звонков. Для него с последней встречи с девушкой прошло несколько минут, но люди на другом конце провода всё дальше от него по времени. Мама, лучший друг, любимая — для него секунды и минуты текут по-прежнему, но почему-то для них минуют месяцы и годы. Куда ускользает время? Жизнь пролходит мимо главного героя.

С каждой новой историей аудитория начинает догадываться о происходящем в альтернативном мире, но даже без сквозного сюжета всё очень захватывающе. Среди звонящих: Розарио Доусон, Педро Паскаль, Марк Дюпласс, Обри Плаза, Лили Коллинз, Аарон Тейлор-Джонсон и толпа других отличных актёров. По мере развития сюжета у вас будут возникать всё новые ассоциации: «Интерстеллар», «Тьма», «Чёрное зеркало»... Список можно продолжать. Но форма у проекта совершенно оригинальна. «Тревожный звонок» основан на одноимённом французском проекте сценариста Тимоти Оше, а все серии снял уругвайский постановщик Федерико Альварес («Не дыши» и «Девушка, которая застряла в паутине»).

7. «Невероятные»

В 1896 году в небе над Лондоном происходит необъяснимое явление, в результате которого часть жителей города (в основном женщины) приобретают сверхспособности. Теперь они предсказывают будущее, ходят по воде, превращают предметы в стекло, пуляют в противников огненные шары. Выглядит это всё эффектно, но не всегда понятно, как этими новыми талантами пользоваться. Обладательницы поразительных способностей в один момент становятся изгоями общества. Люди в балахонах начинают «охоту на ведьм», простые граждане смотрят на супергероинь с подозрением. Вдова с тёмным прошлым Амалия Тру (Лаура Доннелли) и её подруга, изобретательница Пенанс Эдейр (Энн Скелли), организуют приют, в котором теперь живут все женщины со сверхспособностями. Это могут быть и девочки, и дамы преклонного возраста. Террористы во главе с психопаткой Малади, честные полицейские, скандалы в парламенте, бордели и разговоры о положении дам в обществе — лишь некоторые составляющие гремучего жанрового коктейля проекта.

Над сериалом несколько лет трудился режиссёр двух первых частей «Мстителей» и шоураннер «Баффи» Джосс Уидон. Из первых шести эпизодов он поставил три. Над второй половиной первого сезона работала уже сценаристка Филиппа Гослетт. «Невероятные» объединяют довольно классические виды Лондона конца XIX века, социальную проблематику, элементы стимпанка (благодаря изобретательнице Пенанс в арсенале у девушек оказываются удивительные транспортные средства, роботы и гаджеты, которым позавидовал бы Джеймс Бонд или Инспектор Гаджет). Если к сериалу относиться как к несколько затянутому фанфику или мэшапу («Люди Икс в викторианской эпохе» или «Гордость, предубеждение и сверхспособности»), то разнородные сюжетные линии и множащихся в геометрической прогрессии героев можно оправдать.

8. «Зло»

Бывший журналист Дэвид Акоста (Майк Колтер) уверовал в Бога и готовится стать священником. Он уже начал работать на церковь — посещает людей, которые уверены, что их тело захватил демон, выносит свою оценку и отправляет вердикт прямиком в Ватикан. Помогает Дэвиду психолог-атеистка Кристен Бушар (Катя Херберс). В каждом эпизоде парочка сталкивается с новым необычным случаем. Встречаются как появившиеся из ниоткуда пророки, так и чудесные воскрешения.

Создатели «Зла» — большие звёзды американского телевидения Роберт и Мишель Кинг. Вместе супруги создали «Хорошую жену» и «Хорошую борьбу». Интересно, что идея сценария родилась у создателей проекта из спора: католик Роберт уверен, что все беды человека объясняются проделками дьявола, а Мишель считает, что всему есть простое и понятное логическое объяснение. Мистический процедурал во многом напоминает культовые «Секретные материалы», только Дэвид и Кристен не раскрывают загадочные правительственные заговоры и не ищут инопланетян, а, как герои «Сверхъестественного», сталкиваются с демонами и бесами. Дополняет и без того любопытный сюжет сексуальное напряжение между центральными персонажами. Вот только Кристен замужем и воспитывает четырёх детей, а Дэвид скоро примет целибат.

Visited 1 times, 1 visit(s) today