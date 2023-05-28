Татьяна ГОЛИКОВА: «Государство создает все условия, чтобы вы могли учиться на протяжении всей жизни»

27 мая в Крыму в бухте Капсель состоялось открытие Академии творческих индустрий «Меганом» (новый проект арт-кластера «Таврида»). С приветственным словом к участникам и гостям события обратилась заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

«Сегодня перед молодыми людьми стоит сложная задача – молниеносно реагировать на те вызовы, которые возникают ежечасно. Ни для кого не секрет, что одного образования, даже самого хорошего, недостаточно для того, чтобы строить профессиональную и творческую карьеру, быть востребованным, идти в ногу со временем. Для этого необходимо постоянно учиться, познавать, развиваться, открывать новые грани своего дела и смежных профессий. Государство создает все условия, чтобы вы могли учиться на протяжении всей жизни», – заявила Татьяна Голикова.

В своем обращении она отметила, что открытие Академии «Меганом» является значимым событием для всех молодых людей нашей страны, так как здесь они смогут обучаться у признанных лидеров индустрий, участвовать в интерактивных проектах, подготовленных в сотрудничестве с ведущими корпоративными партнерами, погружаться в профессию: «Такие образовательные центры, как Академия творческих индустрий «Меганом», позволят вам получить новые знания и реализовать себя на благо нашей страны и в будущем создать новый образ творческих индустрий в России».

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