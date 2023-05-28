Бесплатная программ в Музее Победы 1 июня для детей

В Международный день защиты детей Музей Победы подготовил большую праздничную программу, а также предложил детям сводить своих родителей в музей. 1 июня каждый ребенок сможет бесплатно посетить главное здание музея или музей «Главные Оружейные Реликвии Армии» на Поклонной горе и провести одного из родителей.

«Наших гостей ждут бесплатные экскурсии, мастер-классы и концерты», - рассказали в Музее Победы.

Юных гостей приглашают на экскурсию «Маленькие герои войны», которую совместно с экскурсоводами Музея Победы проведут «звездные» гиды, среди них - телеведущая Марина Ким, певица и актриса Виктория Дайнеко, актриса и телеведущая Анна Хилькевич. Во время экскурсии по экспозиции «Подвиг Армии» ребята узнают, сколько детей обороняло Брестскую крепость, как мальчики и девочки попадали на фронт и становились партизанами, опасно ли было тушить зажигательные бомбы и что необходимо было положить в посылку на фронт, как дети работали на заводах и фабриках, почему в блокадном Ленинграде все школьники учились на «отлично». Чтобы стать участником экскурсии, необходимо зарегистрироваться на сайте музея.

Организаторы также подготовили для ребят творческие мастер-классы. В рамках занятий дети научатся делать аппликации и основам декорирования изделий из картона.

Всех посетителей Музея Победы ждет большой праздничный концерт, которые подготовили участники проекта «Главные детские песни». Во время музыкальной программы в исполнении ансамбля детской эстрадной песни им. В. Цветкова «Семицветик» прозвучат композиции, которые посвящены темам, важным в жизни каждого ребенка – дружбе, любви к родителям и Родине. Специальным гостем программы станет певица и актриса Виктория Дайнеко.

В киноклубе «Поклонка» Музея Победы в этот день состоится показ 10 анимационных фильмов проекта «Детская книга войны» издательского дома «Аргументы и Факты». В основе роликов – ожившие дневники тех, кто пронес все ужасы Великой Отечественной наравне со взрослыми. Это истории ребят 9-17 лет, которые вели дневники в том числе в гетто и в концлагерях. Анимационные ролики озвучены голосами российских знаменитостей, в том числе Никитой Михалковым, Владимиром Хотиненко, Екатериной Андреевой, Денисом Мацуевым. Гости музея смогут также бесплатно посмотреть новый мультфильм о приключениях котов, живущих в одном из самых известных музеев мира.

Кроме того, в этот день в Музее Победы откроется выставка «Трудовые коллективы — все для Победы!». Экспозиция подготовлена командой Музея профессионального образования Москвы (МПОМ) в рамках проекта «Школьный Музей Победы».

Подробнее о мероприятиях на сайте Музея Победы.

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