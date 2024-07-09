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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Татьяна Марчук выпускает альбом «Марусины песенки 2» на лейбле Riki Music

editor
By editor
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марусины-песенки

Татьяна Марчук — педагог, вокалист, автор и композитор выпустила новый альбом композиций для занятий с детьми на лейбле Riki Music.  

Татьяна Марчук — автор и композитор более 100 развивающих песен, которые любят и используют в работе с малышами родители и педагоги в 30 странах мира. 5 июля она выпустила новый сборник композиций на лейбле Riki Music.

«Марусины песенки 2» — это альбом для развивающих занятий с детьми. Каждая песенка направлена на развитие важных навыков ребенка: речи, чувства ритма, мелкой моторики, ловкости, координации, выразительности. Он поможет в работе педагогов, психологов, логопедов, музыкальных руководителей детских садов, а также пригодится родителям, которые самостоятельно занимаются ранним развитием своих детей.  

«Песенки из альбома пригодятся в разных видах активностей: во время упражнений, подвижных игр, игр с предметами и музыкальными инструментами. Все они помогут в развитии речи, памяти, а также музыкальных и творческих способностей», — поделилась Татьяна Марчук.    

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