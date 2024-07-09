Татьяна Марчук выпускает альбом «Марусины песенки 2» на лейбле Riki Music

Татьяна Марчук — педагог, вокалист, автор и композитор выпустила новый альбом композиций для занятий с детьми на лейбле Riki Music.

Татьяна Марчук — автор и композитор более 100 развивающих песен, которые любят и используют в работе с малышами родители и педагоги в 30 странах мира. 5 июля она выпустила новый сборник композиций на лейбле Riki Music.

«Марусины песенки 2» — это альбом для развивающих занятий с детьми. Каждая песенка направлена на развитие важных навыков ребенка: речи, чувства ритма, мелкой моторики, ловкости, координации, выразительности. Он поможет в работе педагогов, психологов, логопедов, музыкальных руководителей детских садов, а также пригодится родителям, которые самостоятельно занимаются ранним развитием своих детей.

«Песенки из альбома пригодятся в разных видах активностей: во время упражнений, подвижных игр, игр с предметами и музыкальными инструментами. Все они помогут в развитии речи, памяти, а также музыкальных и творческих способностей», — поделилась Татьяна Марчук.