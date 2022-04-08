«Театр-24» приглашает на единственный показ спектакля «Витрувианский человек»

14 и 15 апреля 2022 года в Москве в четвертый раз пройдет театральный проект-импровизация «Театр-24». Участникам театрального эксперимента предстоит за 24 часа создать спектакль, единственный показ которого состоится 15 апреля 19.00 в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ.

Cпектакль молодых режиссеров и сценаристов — это постановка о гармонии в человеке, природе и науке, о том, насколько закон гармонии актуален в наше время.

В спектакле с помощью разнообразных сценических приемов воспроизведут основные моменты творчества Леонардо да Винчи. В его основу заложены темы живописи, скульптуры, научные изобретения и «философские концепции, связанные с душой», над которыми работал гений.

Фото – Илона ТОЛПЫГИНА

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