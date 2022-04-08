Спектакль «Афазия. Помогите найти человека» примет участие в IV Международном фестивале камерных и моноспектаклей «Он. Она. Они»

10 апреля 2022 года Региональная молодёжная Лаборатория театра и фольклора представит новую постановку «Афазия. Помогите найти человека» на IV Международном фестивале камерных и моноспектаклей «Он. Она. Они».

Премьера спектакля, который создали победители студенческого театрального конкурса «Мастерская_Театр_Урал «Твоё время», вызвала ажиотаж и с полным аншлагом прошла в Учебном театре ЕГТИ 11 марта. Зрители очень тепло приняли постановку, отражающую современную реальность.

Драматическое произведение в жанре трагикомедии раскрывает историю девушки, чей возлюбленный внезапно исчезает. После года безуспешных поисков её приглашают на телешоу. Перед зрителями разворачивается расследование с участием родственников, друзей, полицейских и других гостей студии. По ходу трансляции выясняется, что кроме девушки до исчезнувшего человека никому нет дела.

«Афазия – это потеря способности формулировать и артикулировать свои мысли. Относительно нашего спектакля, это намеренный жест людей, которые зациклены на себе и не желают быть понятными другому человеку», – говорит режиссёр спектакля Иван Рубцов.

«Эта премьера стала результатом совместной работы Региональной молодёжной Лаборатории театра и фольклора и Екатеринбургского государственного театрального института. Спасибо всем, кто пришёл. Мы очень ценим внимание и интерес к нашему проекту, – отметил Максим Линников, художественный руководитель Лаборатории. – Надеюсь, что постановку ждёт долгая и успешная судьба. По крайней мере, всё для этого есть. Команда во главе с режиссёром Иваном Рубцовым проделала большую работу. Уже на прогонах мы внесли некоторые изменения, а посмотрев премьеру, после долгих обсуждений решили ещё кое-что поменять и изменить, как нам кажется, к лучшему. Так что тех, кто был на премьере, также приглашаем ещё раз прийти и сравнить. Ведь работа над спектаклем – это живой процесс, который, по сути, никогда не останавливается. И даже когда постановка обретает свою законченную форму, двух одинаковых спектаклей не бывает, так как актёры каждый раз, выходя на сцену, привносят что-то новое. Благодарен всем причастным. Приглашаем на спектакль. До новых встреч!».

Основная цель фестиваля «Он. Она. Они» – популяризация камерных и моноспектаклей, поэтому в каждой постановке, отобранной в программу, участвуют не более семи артистов. Со своими работами в столицу Урала приезжают профессиональные театральные коллективы, театральные вузы, театральные факультеты творческих вузов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Показ спектакля «Афазия. Помогите найти человека» пройдёт 10 апреля в Коляда-театре по адресу: Екатеринбург, пр. Ленина, 97.

Начало в 18:00.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.