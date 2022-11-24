Театр Московского Международного Университета под руководством Анатолия Васильева, представит проект «Горький. Опыт»

Лаборатория «Варвары» при Кафедре лабораторных исследований теории и техник театра Московского Международного Университета под руководством Анатолия Васильева представляет проект «Горький. Опыт», основная цель которого – изучение современного человека в традициях русского психологического театра.

«Горький. Опыт» – это два самостоятельных исследования, отправной точкой которых стали пьесы «Дети солнца» и «Чудаки» Максима Горького. Главной темой этих литературных произведений становится размышление героев об идеальном человеке, его конфликте с человеком старой формации и разрушении социальных связей.

Вопросы, которые поднимает в своих произведениях писатель, кажутся исследователям-создателям спектакля актуальными и сейчас: что движет человеком? Где заканчивается начало животное и начинается сам человек? Что такое свобода? Кто такой автор и нужен ли он сейчас, в то время, когда симфоническую музыку могут сочинять нейросети? Как и герои Горького, мы сегодня, в эпоху стремительного научного прогресса и развития технологий, по-прежнему пытаемся найти ответ на вопрос «кто я такой?»

Отсутствие «жесткой» формы спектакля, импровизация, незавершенность, – все это дает зрителю возможность познакомиться с театральным процессом «изнутри» и стать непосредственным участником театра прямого действия, театра, который создается здесь и сейчас – в эту самую минуту.

Премьерные показы состоятся 3 и 4 декабря в 18:00 на Малой сцене Электротеатра Станиславский.

Фото - Олимпия ОРЛОВА

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