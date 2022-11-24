В Москве прошла Неделя моды «Эстет» осень 2022

В Ювелирном доме Estet состоялось фешенебельное, громкое событие fashion-индустрии. В рамках 22-го сезона прошла осенняя неделя моды Estet Fashion Week.

С 2011 года на подиуме EFW проходят показы лучших коллекций ведущих дизайнеров одежды и ювелирных домов. За эти годы свои коллекции представили дизайнеры России, Италии, Франции, Венгрии, Израиля, Туниса, Белоруссии и других стран. Благодаря чему Estet Fashion Week получила статус международной. Прежде, среди гостей недели моды были Оксана Федорова, Филипп Киркоров, Наталья Подольская, Сергей Зверев, Анита Цой и многие другие.



В этом году мероприятие посетили: Сергей Зверев, Анастасия Макеева, Эвелина Бледанс, Наталья Гулькина, Доминик Джокер, VJ Арчи, Анна Калашникова, Меседа Багаутдинова и дочь Юлии Началовой - Вера Алдонина.



Бессменный член жюри Сергей Зверев, посетивший открытие EFW, Осень - 2022, поделился мыслями: «Я в мире моды всю жизнь. Я всю жизнь одеваю и раздеваю людей. Я посвятил свою жизнь красоте, и кому как не мне быть на таких мероприятиях. Кто на слуху сейчас из модельеров советского времени? Слава Зайцев, Валентин Юдашкин и Сергей Зверев, а дальше надо долго вспоминать… Я восторгаюсь тем как Estet Fashion Week открывает новых дизайнеров, эти дизайнеры растут, я это вижу. Вижу, как они смелы и решительны. Российские дизайнеры войдут в топ-моду».



Впереди холодная зима, и поэтому хедлайнером осеннего сезона EFW 2022 среди дизайнеров выступил Меховой дом Julia Dilua, представивший шубы ручной работы в лучших русских традициях, из рыси, норки и горностая.



Вообще в этом году, среди показов на подиуме в большей степени блистали русские дизайнеры. Ассоциация модельеров России, к примеру, представила патриотическую коллекцию. В остальном, дизайнеры старались не забывать о красоте русских женщин и делали акценты на модной одежде и аксессуарах для них. Так, внимание всех присутствующих приковала коллекция Дома моды Irneste, одного из лидеров среди русских дизайнеров вечерней моды.



Среди звезд, пришедших поддержать Надежду Шибину были замечены Наталья Гулькина и Эвелина Бледанс. В этом сезоне дизайнер облачила своих моделей в стеганые платья с лошадками и пилотки. Вот что рассказала нам Наталья Гулькина: «У нас с Надеждой много общего, мы на одной волне. Еще она, как и я, делает сумки, это тоже нас объединяет. Она мне дарит свою сумку, я ей - свой рюкзак». Как известно, Наталья увлекается созданием женских аксессуаров, рюкзаков и сумок, и сама неоднократно представляла свои коллекции на EFW.



Необыкновенно яркими и запоминающимися стали показы дизайнеров KIBOVSKAYA, Анны Лукьяновой, Naz Maer, Татьяны Дорониной, Натальи Советской, Ивана Рыбникова, Александры Козловской, ИриС, Alena Iordan, участников международного конкурса молодых дизайнеров «Адмиралтейская игла», дизайнеров РГУ им. Косыгина и др.



Отдельно хочется подчеркнуть работы знаменитого мастера шляп Алину Ив, чей показ оставил огромный отпечаток у присутствовавших.



Два дня EFW были посвящены исключительно детской моде.

Юные прелестные создания смело вышагивали по подиуму, вызывая бурю позитива у взрослых. Свои коллекции им посвятили дизайнеры: Kенгуру, KLIMKOVA, Julya Krylova, Angela Micky, Elena Melyakina, Светлана Анохина, Dеvusi, Slatecka, Vesta fashion, Яна Весна, Fashion book, Оксана Казакова и др.



В показе Елены Мур, в рамках детских дней, принял участие Доминик Джокер и детская школа Арт-студия «Jocker School», в которой сам артист и другие профессионалы занимаются с детьми: «Сегодня я пришел поддержать мою подругу, дизайнера Елену Мур, она создает все костюмы, в которых выходят на сцену дети из нашей школы. Специально для этого показа мы придумали музыкально-хореографический номер. Не хотелось быть банальным, поэтому я и дети нашей школы записали "Луч солнца золотого" в абсолютно новом, современном звучании. Этим номером мы открыли дефиле Елены» - сказал Доминик.



Одной из самых ярких участниц музыкального подиума на EFW стала юная певица, дочь популярной певицы Юлии Началовой, актриса мюзиклов и обладательница гран при международных конкурсов, Вера Алдонина. Повзрослевшая Вера с песней Уитни Хьюстон произвела фурор среди зрителей, не оставив никого равнодушным: «Мама пела здесь четыре года назад, ту же песню, что и я и это придавало мне уверенности», сказала дочь Юлии Началовой.



Среди музыкантов, открывающих каждый вечер модные показы, выступила и бывшая солистка «Виагры» Меседа Багаудинова. По ее мнению надо всегда окружать себя красивыми людьми, красивыми вещами: «Я стараюсь быть везде, где много красоты! – поделилась Меседа, - я слежу за модой, поддерживаю наших дизайнеров».



Певица Анастасия Макеева, вышедшая на подиум в костюме, созданном из необычной ткани, предусмотренной для домашнего текстиля, и в уникальном головном уборе, похожем на множество разлетающихся фонариков, рассказала, что ее подтолкнуло к участию: «Я здесь, потому что меня пригласила дизайнер Татьяна Доронина. У нее очень новаторский взгляд. Она дизайнер домашнего текстиля и оформляла в моем загородном доме шторы, подушки, покрывала. И вдруг у нее родилась идея – почему бы из этих уникальных тканей не сделать коллекцию одежды? Женщина как воплощение четырех времен года. Получилось очень круто».



По решению жюри приз за «Лучшую коллекцию» присужден дизайнеру Олесе Косоплеткиной, бренд Addicted to, «Лучшая коллекция молодёжной одежды» дизайнеру Ирине Старовойтовой, Ирис, статуэтка за «Лучший шоу-показ» отправилась МА MAXI MODELS, показ для модного дома Ильды Сабановой.



Партнерами EFW в наши непростые времена стали: крупнейший российский fashion-ритейлер AVENUE VIP, СПА-комплекс премиального уровня LUCIANO, корейская косметика ATOMY, клиника эстетической медицины Dr.Polino и др. На подиуме EFW блистали более 50 дизайнеров, для которых мода - это дело всей жизни.

Фото - Эстет Fashion Week

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