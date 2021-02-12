Театр «Русский балет» в феврале выступит в шести городах Подмосковья

Московский областной государственный академический театр балета «Русский балет» продолжает насыщенную выездную программу по городам Московской области.

В феврале предстоят шесть выступлений с классическими постановками и концертными Дивертисментами.

13 февраля в Звездный городок приедет балет «Щелкунчик» – самый любимый и востребованный «зимний» спектакль.

14 февраля, в День всех влюбленных, в музее-заповеднике П.И. Чайковского театр представит концертную программу-Дивертисмент «Все о любви».

Сцена в концертном зале дома-музея композитора для театра «Русский балет», имеющего в своем репертуаре все шедевры П.И. Чайковского, место исключительное и приобретает значение гостевой стационарной площадки. В музейной экспозиции представлен бархатный колет принца Зигфрида, подаренный худруком театра народным артистом СССР Вячеславом Гордеевым, в котором он блистал на сцене Большого театра в балете «Лебединое озеро».

18 февраля в Жуковском театр представит балет «Жизель», 20 февраля в Красноармейске и 21 февраля в Куровском – балет «Щелкунчик», 27 февраля в Подольске – балет «Лебединое озеро».

украли