В музее-заповеднике А.С. Пушкина открывается уникальная выставка

С 13 февраля по 11 апреля 2021 года в музее-заповеднике А.С. Пушкина будет работать уникальная выставка «Офорты Ивана Ивановича Шишкина».

Вот уже третье столетие имя Ивана Ивановича Шишкина стоит в первом ряду русских национальных художников, в равной степени оцененных как современниками, так и их потомками. «Поэтом природы» называл Шишкина В.В. Немирович-Данченко. «Гравер-пейзажист – единственный и небывалый в России», – писали о нем художественные критики. Об издании офортов Шишкина отзывались так: «Россию можно изучать в этих художественных очерках… Его единственной музой навсегда стала русская природа».

На выставке можно впервые увидеть несколько десятков произведений, вошедших в знаменитый альбом «60 офортов И.И. Шишкина», изданный А.Ф. Марксом в 1894 году. Этот альбом дает исчерпывающее представление об эволюции творчества Шишкина-офортиста. Подготавливая альбом, Шишкин собрал все сохранившиеся у него доски более ранних изданий, прошел большинство из них офортной иглой и дополнительным травлением, некоторые переделал композиционно.

На этих картинах – все мельчайшие нюансы времен года, дня и ночи, солнца и луны, лесов и полей, рек и озер в контексте неразрывной «природной жизни» русского человека.

На выставке представлены самые значительные офорты Шишкина, оригинальные обложки папок офортов, редкий образец офорта «Пески», выполненный на шелке, существующий в единственном экземпляре цветной автопортрет Шишкина из собрания издателя А.Е. Пальчикова и автопортрет Шишкина – офорт на шелке.

Отдельный раздел выставки посвящен смелой попытке представить офорты Шишкина, переработанные с помощью компьютерных технологий. Современная 3D технология позволила воспроизвести некоторые офорты многократно увеличенными и с поразительным стереоскопическим эффектом. В результате авторская многослойность изображения стала буквальной, а камерный графический рисунок – зрелищным и подвижным.

Автор проекта Константин Журомский – московский журналист, коллекционер, антиквар, меценат, президент благотворительного фонда «Наше искусство».

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