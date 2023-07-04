Толстой и Репин в Белоруссии

Дружба Государственного музея Л.Н. Толстого и Витебского областного краеведческого музея зародилась год назад, когда в музее-усадьбе И.Е. Репина «Здравнёво», филиале ВОКМ, открылась выставка «Лев Толстой глазами Ильи Репина». Выставка была посвящена отношениям художника и писателя, а также созданию Репиным портрета Толстого, который впоследствии широко тиражировался. Экспозиция стала настолько интересна белорусской публике, что местное телевидение пригласило ее куратора Олесю Волосевич стать участником программы «Вечерний Витебск».

Вскоре между музеями был заключен договор о сотрудничестве, подписанный директором Витебского музея Татьяной Старинской и генеральным директором ГМТ Сергеем Архангеловым. Сотрудничество продолжилось выставкой «Война 1812 года в “Войне и мире” Л.Н. Толстого», открывшейся в марте в здании Ратуши ВОКМ. И вот – очередной виток в музейных отношениях!

С 11 по 13 июля в музее-усадьбе И.Е. Репина «Здравнёво» пройдет выставка «Усадебная культура в творчестве Л.Н. Толстого и И.Е. Репина». Куратор выставки, научный сотрудник ГМТ Елизавета Алексеева рассказала об уникальных экспонатах, которые предоставил для экспозиции музей Толстого, об актуальности выставки и международной деятельности музея.

Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво

Л.Н. Толстой у дома в «Ясной поляне»

Куратор выставки, научный сотрудник ГМТ Елизавета Алексеева

- Какие еще иностранные музеи - постоянные партнеры ГМТ?

- Среди постоянных иностранных музеев-партнеров последних лет можно назвать Государственный музей истории белорусской литературы в Минске. С 2021 по 2023 года было организовано три совместных выставки, в том числе выставка «Толстой и Беларусь», рассказывающая о связях писателя с белорусами и его влиянии на белорусскую литературу ХХ века.

Кроме того, часто выставки из фондов Государственного музея Л.Н. Толстого экспонируются в Русских домах по всему миру. Например, в прошлом году посетители увидели выставки про Толстого в Русском доме на Кубе (Гавана), в Люксембурге и Монголии (г. Улан-Батор).

- Можно сказать, что музей ведет активную международную деятельность?

- Лев Толстой – писатель мирового масштаба, его произведения знают, читают и экранизируют во многих странах, поэтому выставки про Толстого везде востребованы. Выставки за границей проходят несколько раз в год. Постоянный партнер ГМТ «Центр кинофестивалей и международных программ» часто организовывает международные культурные проекты, в которых принимает участие наш музей. Так, в этом году, в рамках проекта «Русский язык как культурный код и язык межнационального общения» прошли выставки ГМТ в Таджикистане, Азербайджане и Узбекистане.

- На выставке «Усадебная культура в творчестве Л.Н. Толстого и И.Е. Репина» в Белоруссии будет продемонстрировано порядка 90 экспонатов. Какие самые интересные из них?

- Среди экспонатов, предоставленных Государственным музеем Л.Н. Толстого, - фотографии, рукописи, документы и изобразительные работы, рассказывающие об усадебной жизни Льва Толстого и Ильи Репина. В рукописных фондах ГМТ хранятся письма Ильи Репина из Здравнёво к старшей дочери Толстого Татьяне и литератору А.В. Жиркевичу. В этих корреспонденциях Репин делится впечатлениями о покупке дома под Витебском и рассказывает об обустройстве усадьбы. Новоиспеченный помещик с головой уходит в хозяйство, забывая даже о художественной работе. По свидетельству Жиркевича, в 1892 г. «за лето он всего только начал два портрета дочерей».

Наиболее яркие экспонаты выставки – воспроизведения двух живописных работ И.Е. Репина: автопортрет 1894 года и портрет Л.Н. Толстого в кресле 1909 года.

- Почему было принято решение объединить двух авторов на одной экспозиции? Что общего и в чем отличия в их видении, в их отношении к усадебной жизни?

- Решение объединить двух авторов на одной экспозиции было принято, поскольку существует ряд экспонатов, раскрывающих тему усадебной жизни как Толстого, так и Репина. Художник был свидетелем и участником усадебной жизни Толстого, он несколько раз гостил у писателя в Ясной Поляне. Лучшие портреты Толстого работы Репина написаны или начаты именно в любимой усадьбе Толстого. Самые светлые воспоминания остались у художника от пребывания в Ясной Поляне: «Я жил в такой родной семье и чувствовал такую преданность к окружавшим меня дорогим существам… Всякий момент был глубоко интересен – как может быть только у Толстых». В год покупки собственного имения под Витебском, в 1892 году, он не мог вырваться в Ясную Поляну, о чем сетовал старшей дочери писателя Татьяне Львовне. Связанные со Здравнёво документы из фондов ГМТ также связывают Репина и Толстого.

В художественных работах Репина и в литературе Толстого мы видим отражение усадебной жизни второй половины XIX – начала ХХ века. Думаю, общим можно назвать реализм в их «усадебных» произведениях. Толстой прожил долгую жизнь, поэтому застал крепостное право, трансформацию и закат усадебной жизни. Эти изменения отражены в повести «Детство», романах «Война и мир» и «Анна Каренина». Сцены охоты, балов, игры на музыкальных инструментах, описания крестьянской жизни ярко иллюстрируют усадебный быт. Репин в Здравнёво создал целую серию работ: «Осенний букет», «Охотник», «Восход солнца на Двине», «Косцы в поле», «Барышня в деревне» и многие другие.

Кроме того, и Толстой, и Репин усердно занимались благоустройством хозяйства в своих имениях. В Здравнёво Репин сажает деревья в липовой аллее, при нем укрепляется берег Двины, возводятся хозяйственные постройки, а главный усадебный дом перестраивается по рисункам художника. Толстой тоже стремился наладить хозяйственный быт в Ясной Поляне. По мере увеличения семьи, писатель делает ряд пристроек к дому, появляется большая терраса. Одним из увлечений Толстого было пчеловодство. Т.А. Кузминская, сестра Софьи Андреевны (жены писателя), писала в воспоминаниях: «Но не одними пчелами увлекался Лев Николаевич. Его увлечения были самые разнообразные. То он сажал капусту в огромном количестве, то разводил японских свиней <…> В это же лето он насадил яблочный сад, сажал кофе – цикорий. Посадка еловых лесов очень занимала его».

Что касается отличий, можно выделить тот факт, что Ясная Поляна – это родовое имение Волконских, Толстой получил его в 1847 году в ходе раздела имущества между братьями и сестрой (Акт о разделе будет представлен на выставке), а Репин покупал свои усадьбы сам. Большую часть жизни писатель провел именно в Ясной Поляне, для него это было очень важным, знаковым местом. Толстой писал: «Без своей Ясной Поляны я трудно могу себе представить Россию и мое отношение к ней». Репин же купил имение в Здравнёво в 1892 году, а в 1899 году усадьбу «Пенаты» в местечке Куоккала, где прошли последние 30 лет жизни художника. Усадьбы Репина не были связаны с родовой памятью предков.

- Насколько важно и актуально проведение выставки сейчас, когда культура усадебной жизни уже почти забыта?

- Актуальность выставки заключается в том, что усадеб, усадебных построек, парков, прудов становится все меньше и меньше. Следы усадебной культуры, достигшей своего расцвета к середине XIX века, стирались в пореформенное время, а затем уничтожались в неспокойные годы ХХ века. Выставка в музее-усадьбе И.Е. Репина «Здравнёво» поднимает тему сохранения усадебного наследия, которое является непосредственной частью русской культуры.

Материал предоставлен ГМТ

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