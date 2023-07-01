В Музее Победы представлена выставка «Фрише Нерунг. Засекреченная операция»

В боях на самой западной точки России - Балтийской косе - было много трагического и героического. Разные судьбы разных людей соединились на Фрише Нерунг. И всем нужна была Победа. 26 Героев Советского Союза вышли именно после тех сражений. Командир 3-го стрелкового батальона, гвардии майор Анатолий Васильевич Дорофеев стал Героем России в 1995 году. В апреле 1945-го передовой отряд 17 стрелкового полка под компндованием Анатолия Васильевича на трех автомобилях-амфибиях форсировали пролив Зеетиф. А форсирование сопровождалось непрерывным огнём противника. Атаки, контатаки, рукопашная, но… Балтийская коса стала нашей.

Вот уже 6 лет существует Парково-музейный комплекс Балтийской косы «Старый люнет», где каждый посетитель может познакомиться с историей фортификационных сооружений XVII-XX веков, узнать о штурме Пиллау в 1945 году и, конечно, о сражениях на самой косе. Кинозал, чертежи, старинные фотографии, предметы, переданные и подаренные жителями косы, многочисленные акции и экскурсии - всё это происходит в «Старом люнете» круглогодично.

В эти дни москвичи и все туристы и гости столицы могут увидеть подлинные предметы с мест боев на Фрише Нерунг, а также видеофильм и, конечно, тачскрин с обширной информацией.

Выставка подготовлена при поддержке Гранта Мэра Москвы в рамках сразу двух проектов Музея Победы – историко-документального проекта «Война: день за днем» и Международного проекта «Территория Победы».

Выставка работает до 31 августа 2023 года.

Марина АБРАМОВА

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