«Третье сентября»: Начались съемки музыкальной комедии с Павлом Рассомахиным и Ариной Постниковой

Сериал «Третье сентября» — это музыкальная комедия, герой которой в день своей свадьбы попадает во временную петлю. Созданием проекта занимается телеканал ТНТ вместе с онлайн-кинотеатром Кинопоиск и кинокомпанией «Медиаслово» Данилы Шарапова и Петра Анурова («Беспринципные», «Постучись в мою дверь в Москве», «Обоюдное согласие», «И снова здравствуйте», «Магомаев»).

В ролях: Павел Рассомахин («Камера! Мотор!»), Арина Постникова («Война семей»), Максим Белбородов («Казачок»), Марина Доможирова («Беспринципные»), Павел Деревянко («Беспринципные»), Максим Лагашкин («Жуки»), Ольга Дибцева («Нереалити»), Юлия Топольницкая («Вика-Ураган»), Алика Смехова («Онлайф»), Анатолий Журавлев («Жуки»), Михаил Шуфутинский и др.

Главный герой Витя собирается жениться на любви всей своей жизни Маше, а вечером перед свадьбой идет с друзьями выпить. Следующим утром он просыпается с жуткого похмелья и ничего не помнит о событиях прошедшей ночи, а невеста бросает его и уезжает. Витя раздавлен, он молит небеса вернуть ему день свадьбы, чтобы все исправить. И — о, чудо! — следующим утром он просыпается снова 3 сентября — в день, который в России давно стал мемом.

«3 сентября в последние годы стало особенным событием благодаря песне Михаила Шуфутинского и многочисленным мемов вокруг неё. И мы решили сделать об этом комедийный сериал про временную петлю, в которой все мы оказываемся, когда начинаем переворачивать календарь под музыку Михаила Захаровича. Я думаю, что юмор этого сериала окажется близок многим, потому что он очень жизненный, злободневный и настоящий. А блестящий актёрский состав, в который вошёл в том числе сам Шуфутинский, сделает так, что вам точно будет смешно», – рассказывает генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов.