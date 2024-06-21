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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Фильм «Тополиный пух» с Аглаей Тарасовой и Антоном Лапенко откроет фестиваль нового российского кино «Горький fest»

editor
By editor
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тополинный-пух

Лирическая комедия «Тополиный пух» от создателей фильма «Батя», сериала «Ольга» и других хитов, станет фильмом открытия VIII фестиваля нового российского кино «Горький fest», который пройдёт в Нижнем Новгороде.

«Тополиный пух» – это история одинокого неудачника Саши (Антон Лапенко), который работает охранником в обменнике. Он считает, что его жизнь не получилась, и, не имея возможности что-то изменить, морально сдаётся, но в самый неожиданный момент Саша влюбляется в авантюристку Юлю (Аглая Тарасова) и сталкивается с киллером-пенсионером (Виталий Хаев). Героям предстоит пережить опасное приключение, спасти друг друга и начать видеть вокруг не только плохое, но и прекрасное. В ролях: Антон Лапенко, Аглая Тарасова, Виталий Хаев, Антон Васильев, Антон Филипенко, Гоша Куценко, Илья Борисов, Настя Бэдбарби и др.

Фильм состоит из трех новелл, каждая из которых посвящена главным героям: Саше, Юле и тому самому киллеру. В каждой части зрители получат возможность посмотреть на одну и ту же историю глазами разных персонажей. В фильме звучат хиты группы «Иванушки International», в том числе «Тополиный пух», а ее солист Андрей Григорьев-Апполонов также принял участие в съемках и сыграл самого себя.

Идея фильма «Тополиный пух» принадлежит сценаристам Илье Петрухину и Олегу Гольдфайну, работавшим над сериалами «Ольга» и «Вика-Ураган». Режиссёр-постановщик – Артём Лемперт (дебют полного метра), сценарист, креативный продюсер и режиссер сериалов «Ольга», «Конная полиция» при участии оператора-постановщика Кирилла Клепалова («Дурак», «Я худею», «Ольга» и др.) Генеральные продюсеры: Артём Логинов, Антон Щукин, Антон Зайцев. Продюсеры от «ГПМ РТВ»: Тина Канделаки, Борис Ханчалян, Марина Разумова и Аркадий Водахов. Производство – Good Story Media.

Фестиваль нового российского кино Горький fest проходит в Нижнем Новгороде с 2017 года, его президентом является народный артист РФ Михаил Пореченков. В рамках показа на фестивале фильм «Тополиный пух» представит его творческая группа, в том числе режиссер-постановщик картины Артём Лемперт, а также исполнители главных ролей Аглая Тарасова и Антон Филипенко.

«Меня заинтересовал сценарий фильма, поскольку он лёгкий и необычный, в нем много радости, любви и смеха. В первую очередь для меня это история о том, как важно не опускать руки и верить в эту жизнь, верить в себя, верить в то, что все обязательно наладится, если ты будешь относиться с любовью и добром к себе и к окружающим», – говорит Аглая Тарасова.

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