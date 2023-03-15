ЦДМ на Лубянке приглашает на фестиваль детской моды

25 и 26 марта 2023 года в «Центральном Детском Магазине на Лубянке» пройдет фестиваль детской моды KIDS FASHION WEEK, организованный продюсерским центром «Грани». Гостей ждет обширная праздничная программа: показы весенних коллекций одежды для детей от ведущих дизайнеров, модные шоу, творческие мастер-классы, танцевальные флешмобы, открытые встречи с экспертами моды. Главным событием фестиваля станет презентация арт-проекта «Грани мира», посвященного национальным костюмам народов России. Вход свободный.

«ЦДМ на Лубянке является уникальной площадкой для проведения мероприятий любого масштаба. В конце марта мы принимаем большой фестиваль детской моды, который объединяет сотни участников из разных регионов России. Помимо известных брендов на KIDS FASHION WEEK коллекции для детей представят и юные дизайнеры, только начинающие свой творческий путь. Как всегда, гости ЦДМ смогут не только стать зрителями, но и окунуться в индустрию моды с помощью творческих мастер-классов и флешмобов», – прокомментировала Светлана Фарниева, генеральный директор ЦДМ на Лубянке.

25 и 26 марта ЦДМ на Лубянке превратится в одну из самых модных площадок города. В историческом пространстве главного атриума будет построен подиум для дефиле. Показы будут проходить с 16:00 до 20:00. В них примут участие более 500 юных моделей из разных регионов России.

В первый день, 25 марта, свои весенние коллекции покажут российские и иностранные бренды: Маленькая Леди, Choupette, Stilnyashka, Original Marines, Boboli, L’erede, Fidgilia, Pinko. В финале первого дня гостей ждет модное шоу в исполнении воспитанников продюсерского центра «Грани» – «Зеркальное Fashion Show», созданное специально для ЦДМ главным режиссером фестиваля Валерием Сороковым.

Второй день фестиваля, 26 марта, откроет показ дизайнера, историка моды, художника по костюмам Игоря Дадиани. Во время дефиле гости увидят уникальные авторские костюмы и познакомятся с шедеврами мира высокой моды. Кульминацией фестиваля станет презентация арт-проекта «Грани мира» – дети из разных уголков России продемонстрируют красоту национальных костюмов своих регионов. Проект поддерживает этнический певец, поэт, писатель и композитор Gurude (Гурудэ), который выступит с концертной программой в ЦДМ. Специально для «Грани мира» юными российскими дизайнерами было создано уникальное платье, которое символизирует современную Москву – оно впервые будет показано на KIDS FASHION WEEK. В финале показа состоится масштабный флешмоб всех участников под песню юной певицы и актрисы Таисии Скомороховой – Made in Russia.

26 марта юных участников поддержат модели старшего поколения: они представят коллекции брендов «Душегрея», Sorvalo, Marco Moretti. Взрослое дефиле пройдет с участием звезд эстрады и телевидения. Закроет KIDS FASHION WEEK в ЦДМ – грандиозный перфоманс с большими воздушными шарами Multi Color Show By Grany.

В дни фестиваля все юные гости также смогут почувствовать себя настоящими моделями: в главном атриуме для них будут проходить бесплатные мастер-классы по фотопозированию и модельной походке. Кроме того, для поддержания праздничной атмосферы приглашенные стилисты будут делать бесплатный детский макияж, аквагрим и блеск-тату в бьюти-зоне нового флагмана «ЦДМ Игрушки», где представлена продукция ведущих брендов детской косметики: Lukky, Moriki Doriki, Unicorns Approve и др.

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте ЦДМ.

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