Парк «Зарядье» совместно с музеем МХАТ представил выставку «ЛАМАНОВА. русский дресс-код». От бала-маскарада до фантастических костюмов «Аэлиты». От «Александра Невского» до «Анны Карениной». От поставщика императорского дома до законодательницы советской моды – все это и не только о русском модельере и гении дизайна одежды – Надежде Ламановой.

Экспозиция посвящение легендарному русскому модельеру и театральному художнику Надежде Ламановой (1861-1941) и проекция её наследия в современность. Новая выставка напоминает о роли Ламановой в генезисе русской моды, а также в поиске роли костюма как «чуткого проявления общественного быта и психологии». Выведенный в название выставки термин «дресс-код» здесь трактуется в расширенном понимании – не только как буквальный «кодекс одежды», но и как построчное, пошаговое программирование моды, создание привязанной к нашему культурному контексту системы символов, постулатов и техник.

В 1928 году на выставке «Кустарная ткань и вышивка в современном женском костюме» были представлены теоретические основы искусства моделирования Надежды Ламановой. Суть их сводилась к формуле: «для чего создается костюм, для кого и из чего». Так модельер свела воедино понятия цели, объекта, формы, материала и цвета в моде, утвердив новые принципы моделирования одежды, соответствующие характеру новой жизни, оставаясь при этом верной консервативному концепту «красивого платья», сохраняя эхо статуса «Поставщика Ея Императорского Величества императрицы Александры Федоровны».

Выставка «ЛАМАНОВА. русский дресс-код» – совместный проект парка «Зарядье» и Музея МХАТ. Последний располагает одной из самых обширных коллекций предметов, созданных Надеждой Ламановой: в фондах хранится более 50 костюмов к разным спектаклям. К одной только постановке «Анна Каренина» 1937 года в музее можно найти аксессуары, образцы тканей и более 20 нарядов, 5 из которых представлены на выставке в Старом Английском дворе.

Обычно модельер создавала театральные костюмы по чужим эскизам, но для спектакля «Анна Каренина» с Аллой Тарасовой в главной роли Ламанова самостоятельно с большой стилистической точностью воссоздала костюмы 1870-1880-х годов. Для каждой сцены были созданы костюмы, отражающие настроение и ритм: костюмы во дворце, костюмы гостей у Бетси, на скачках. Все они тщательно подгонялись в театре к роли и к индивидуальности каждого исполнителя.

«Надежда Петровна Ламанова – выдающийся модельер, талантливый театральный художник, главная героиня русской моды XX века. Но прежде всего она – человек удивительной судьбы, который смог, несмотря на исторические перипетии первой трети XX века, остаться верным своему призванию. Она – пример настоящей любви к своему делу и к Родине. Более 40 лет Ламанова оставалась самым востребованным театральным художником. Уровень ее работ был настолько высок, что сам Станиславский называл ее "Шаляпиным и своем деле", "великая Надежда Петровна". Музей МХАТ хранит самую большую коллекцию театральных костюмов, сшитых с легкой руки Надежды Петровны. И для нас это хороший повод поговорить еще раз о судьбе великой портнихи», – говорит директор Музея МХАТ Софья Грачева.

В экспозиции представлены платье, сшитое для актрисы Нины Сластениной, и четыре платья дам из сцены «У Бетси» и «На скачках» из фондов Музея МХАТ. В интерактивной зоне на зеркальном экране можно «примерить» торжественный наряд фрейлины, платье княгини Елизаветы Тверской (Бетси) или легкий костюм для скачек. Также зрители увидят 3D-модели костюмов, придуманных Надеждой Ламановой и Верой Мухиной и представленных в альбоме «Искусство в быту».

Мультимедийная часть экспозиции познакомит посетителей с работами Надежды Ламановой в театре, расскажет об опыте работы в кино, в том числе с Сергеем Эйзенштейном и Григорием Александровым, о создании костюмов по эскизам Александры Экстер и Веры Мухиной.

Выставка завершит работ 16 апреля 2023 года.

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