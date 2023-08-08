Тур в Карелию из СПб: уникальный край озер и заповедных мест

Санкт-Петербург прекрасен в любое время года. Этот город очаровывает и влюбляет в себя. Не зря, его называют одним из красивейших в Европе. Но насладившись достопримечательностями и экскурсиями Питера, не стоит останавливаться. Можно подумать турах в Карелию из СПб, в соседний регион, который можно назвать «краем тысячи озёр» или «русской Финляндией».

Как добраться до Карелии?

Ближе всего к региону Ленинградская область. Поэтому многие туры организуются из Северной столицы. Добраться из Санкт-Петербурга до Петрозаводска или других знаковых мест Карелии можно несколькими способами (транспортная инфраструктура в регионе хорошо развита). Среди предлагаемых вариантов:

Поездом «Ласточка». Из Питера до Петрозаводска она «долетает» за 5 часов. Подходит тем, кто планирует поездку самостоятельно.

Автобусом. Подобные туры формируются для групповых прогулок. В пути, в зависимости от пункта назначения, 5-8 часов.

Автомобилем. Удобнее всего для мини-групп индивидуальные туры на внедорожниках. Добраться можно за 4-5 часов.

Конечно, всегда можно отправиться в путешествие по Карелии самостоятельно. Например, если вы желаете сэкономить деньги. Но вряд ли так вы сможете увидеть много интересных мест. Особенно с богатой историей. Лучше заказывать туры в Карелию из СПб от профессиональных гидов, в том числе авторские.

Что посетить в Карелии?

Край невероятно красивый и богатый на интересные места. Самое ценное здесь — природа и созданные ее руками памятники и достопримечательности под открытым небом. Лучшее время для поездки — лето, когда регион расцветает, а туристические тропы проходимы. Среди рекомендуемых к посещению мест, стоит указать:

Петрозаводск. Многие туристы сразу приезжают в столицу Карелии. Город — ровесник Петербурга со своей уникальной застройкой. В целом, подходит для городских экскурсий.

Кижи — островок на Онежском озере. Он известен ансамблем из деревянных церквей XVI-XIX вв., построенных насельниками. Особенность, что в строениях нет ни одного гвоздя.

Рускеала. Сегодня это природный парк под открытым небом, а в прошлом один из крупнейших мраморных карьеров. Место красивое, с кристальными озерами, отвесными скалами.

Марциальные воды. Городок можно смело назвать одним из первых бальнеологических курортов России. Еще Петр Великий приезжал со знатными лицами на источники для лечения.

Валаам — город на одноименном острове на Ладоге. Это особое место, где имеются комплексы монашеских обителей. Остров привлекает к себе как туристов, так и паломников.

На самом деле можно перечислять бесконечно долго знаковые места Карелии. Это многочисленные водопады, национальные парки. Однозначного даже пары дней не хватит, чтобы осмотреть все достопримечательности региона. Поэтому разумнее выбрать какой-то один тур, в котором будет обзорная экскурсия с гидом.

Топ экскурсионных программ в Карелию

Многие туристы выбирают экскурсионные туры из Петербурга. Это удобное и разумное решение. Их организуют гиды с опытом, которые имеют необходимый уровень подготовки и знаний. Авторские туры наиболее интересные, предполагают посещение уникальных и малоизвестных мест. Среди популярных программ стоит указать:

«Рускеала и ретро-поезд». Увлекательное путешествие в «мраморный парк» в небольшой группе. А также предлагается прокатиться на старинном поезде с интерьером из прошлого.

«Легендарный Валаам». Это большая обзорная экскурсия, которая предполагает выезд из Питера на автобусе в составе группы, а затем пересадку на скоростной теплоход «Метеор».

«Эко-тур» подходит тем, кто готов к долгим пешим прогулкам и переходам. За все время можно увидеть разнообразные каменные лабиринты, скалы, а также водопады, озера.

«Древние водопады и каньоны». Это большое 2-дневное путешествие по Рускеала, Сортавала, к водопаду Ахвенкоски и пр. Прогулка занимает много времени, но воспоминаний вагон.

Отдельного внимания заслуживают гран-туры. Они организуются от 2 до 5 дней. Лучше всего подходят тем, кто уже имеет опыт длительных экскурсий. Необходимо быть подготовленным, экипированным. Это возможность не только увидеть Карелию, но и насладиться приятной прогулкой с элементами походов под открытым небом.

Почему лучше выбирать туры с гидом?

Путешествия «дикарем», конечно, здорово экономят бюджет. Но оставляют прикрытым от глаз множество достопримечательностей. К тому же, Карелия во многом малоизученный край. Заказывая путевки вместе с экскурсоводами, турист получает ряд преимуществ.

Например, продуманный план-маршрут, интересные места, необозначенные в альманахах путешественников. К тому же, это уже спланированные места для остановок (гостиницы, турбазы), средства передвижения (автомобили, теплоходы, автобусы) и многое другое.

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