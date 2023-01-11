Самые лучшие экскурсии по Москве

Экскурсия – это незаменимый спутник человека, который впервые приехал в тот или иной город. Они бывают пешеходными, авторскими, мистическими, автобусными, с участием театральных актеров и много другого. Но запоминаются лишь те, которые смогли попасть в самое сердце. Давайте рассмотрим наиболее интересные варианты экскурсий по Москве.

Останкинская башня

Ну кто не хочет побывать на известнейшей московской башне Останкино и сфотографироваться на территории смотровой площадки? Это уникальное место завораживает уже с первых минут посещения. Гид расскажет вам о некоторых секретах и тайнах этого места, профессионально разбавляя ими и так нескучные исторические факты башни.

Вы можете забронировать билет онлайн и посетить это место вместе с группой туристов, а можете приехать и купить билеты на месте. Но стоит знать, что для экскурсии на телебашню Останкино вам потребуется взять с собой паспорт. После получения билета гид познакомит вас с достопримечательностями башни и потом отведет на смотровую площадку (337 метров). По пути вы обнаружите мини-музеи ретро автомобилей и других интересных объектов, связанных с киноиндустрией.

Также на территории башни находится уютное кафе с вкусными напитками.

Обзорная экскурсия на автобусе

Всего за несколько часов вы познакомитесь с основными достопримечательностями Москвы. Все это время вы будете передвигаться на удобном двухэтажном автобусе в сопровождении опытного гида. Вы сможете фотографировать места через окно со второго этажа.

В программе предусмотрено посещение таких мест, как:

Кремль;

Москва-река;

Театральная площадь;

Красная площадь;

Мосты;

Музеи;

Прочее.

При этом на каждой из локаций автобус делает остановку и выделяет определенное время, чтобы туристов могли поближе рассмотреть место, сфотографироваться и поесть.

Мосфильм

Самый крупный киношный концерн во всей Российской Федерации – это Мосфильм. Наверняка, даже маленькие дети знают их логотип, который высвечивается перед началом показа любого мультика, сказки или фильма, снятых с их помощью.

Во время посещения местного музея, туристы увидят следующие предметы:

Шлем из «Джентльмены удачи»; Российская корона, которую снимали в «Анна Каренина», «Война и мир»; 21-я волга Юрия Деточкина; Мерседес Штирлица;

и другие.

Но не экспонатами едиными данная локация может заинтересовать туристов. Здесь построен целый кино – городок с локациями различных времен. Например, открыв одну из дверей, вы попадете в 19-й век с декорациями из «Бедной Насти» или «Спасти императора».

Москва-Сити

Все успешные люди предпочитают жить в Москва-Сити. Это невероятно высокий небоскреб в самом сердце столицы. Многие известные блогеры, предприниматели и артисты уже купили апартаменты в этом месте. А если вы еще не решились на подобный шаг – закажите экскурсию на смотровую площадку башни. Вы сможете увидеть красоту города с высоты птичьего полета и встретить немало знаменитостей по пути, если повезет.

Бункер Сталина на Таганке

Это место известно под кодовым названием «Бункер – 42». Данная локация была возведена во времена холодной войны и предназначалась для укрытия главы государства. Сегодня ее может посетить каждый желающий. Как только туристы переступят порог специальной лестницы и спустятся на глубину в 65 метров под землей, они тут же погрузятся в подземный мир жизни Сталина в военное время. В помещении можно ощутить имитацию ядерного взрыва и запуска боевой ракеты. Под конец мероприятия туристам покажут фильм о конфликте СССР и Америки.

Разнообразие экскурсий увеличивается очень быстро. Вы можете подобрать как индивидуальные, так и групповые мероприятия по своим интересам и отдохнуть как следует всей семьей.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.