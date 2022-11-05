ТВЦ готовит к показу новые захватывающие расследования

Любителей головоломок и загадок на следующей неделе ждут три премьеры: со среды по воскресенье будут показаны как продолжения детективных сериалов, так и новые фильмы.

9 и 10 ноября можно будет увидеть 4 новых эпизода уже полюбившейся картины «Я иду тебя искать» с Софьей Хильковой и Петром Рыковым. Героиня Софьи Мила, наконец, становится полноценным сотрудником оперативной группы, возглавляемой капитаном Максимом Швецом. Сама актриса обещает, что новые сезоны будут очень интересными и захватывающими.

— Мила очень сильно повзрослеет, будет немного другой и будет вести себя несколько иначе. И мне, как актрисе, это интересно играть, — говорит Софья. – В Миле сочетается несочетаемое. Ее внутренний мир построен на противоречиях. При всей своей детскости, порой наивности, она очень смелая, категоричная и порой даже бескомпромиссная. Какие-то черты характера у нас с ней даже схожи, но в чем-то она гиперболизированее. Например, в ее закрытости, потому что я по жизни абсолютный экстраверт, а она — полный интроверт. Было интересно ее разгадывать, узнавать, что же она сделает дальше.

В пятницу, 11 ноября, пройдет премьера второго сезона «Тихих вод». Первая была показана в апреле этого года. В сериале можно увидеть Александру Никифорову в роли психиатра, Алексея Демидова в роли полицейского, и Филиппа Бледного в роли следователя. Героев ждет новое детективное приключение, на этот раз – «книжное». В клинику психиатра Киры попадает Ирина Зотова – успешная писательница. Герой ее детективных романов, сыщик по имени Игнат, давно полюбился читателям. Но когда Ирина решает завершить серию, убив в последнем романе Игната, начинаются страшные и кровавые события. Словно Игнат, сойдя с книжных страниц, не дает писательнице уничтожить его, убивая окружающих. Кажется, скоро он доберется и до Ирины. Кира должна опередить его и разобраться в этом странном и запутанном деле…

Стоит отметить, что у сериала сменился режиссер – первую часть снимал Карен Захаров, вторую — Гузэль Киреева.

В воскресенье зрителей ждет премьера нового детектива – «Кочевница» с Татьяна Казючиц в главной роли. Татьяна сыграет следователя Викторию Беляеву. Вика — единственная в отделе, у кого нет семьи, поэтому именно ей достаются все командировки. На этот раз ей предстоит отправиться в Ярославль, где при скандальных обстоятельствах убит московский полковник МВД. Виктория должна не только помочь местным коллегам найти убийцу, но и постараться избежать огласки. И первый, кого она встречает в Ярославле – ее бывший возлюбленный…

— Меня привлекло то, что «Кочевница» написана в детективном жанре, но в нем есть и приключение, и мелодрама. Моя героиня ездит по городам и расследует убийства – странные, интересные и интригующие, — говорит Татьяна. — Каждый поступок героев, подозреваемых, убийц замешан на человеческой психологии, одиночестве, желании отомстить или добиться справедливости. Есть некие ноты безумия во всех этих преступлениях, и это интригует. Для тех, кто любит жанр детектива, «Кочевница» будет интересна, потому что в расследовании все очень запутано и неясно до конца, кто это сделал и по каким причинам. А для любителей разбираться в человеческих отношениях будет интересна психология этих преступлений.

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