Финальный выпуск первого сезона документального сериала «Идеалогика» расскажет о профессии промышленного дизайнера

1 ноября в Интернете вышла финальная серия первого сезона шоу о креативных индустриях «Идеалогика». Шестнадцатый эпизод проекта рассказывает о промышленном дизайне.

Новый выпуск документального проекта о креативных индустриях «Идеалогика» рассказывает зрителям о людях, создающих вещи, с которыми мы сталкиваемся каждый день, — о промышленных дизайнерах. Именно они придумывают, как будет выглядеть зубная щетка, кувшин для воды или смартфон, который лежит в кармане.

«Промышленному дизайнеру для успешного проекта недостаточно верить в свои идеи, смотреть на привычные вещи другим взглядом и разбираться в трендах. Он должен вживаться в роль потребителя, для которого создается конкретный продукт или среда, чтобы понимать, с чем столкнутся люди, и минимизировать все возможные трудности и вопросы в будущем» — рассказывает герой шестнадцатой серии, куратор Арт-школы промышленного дизайна Арт-кластера «Таврида» и создатель форума о русском дизайн-коде и его героях Russian design

heroes, Олег Ордин.

Вторым героем финального эпизода стала генеральный директор Бюро промышленного дизайна «Масштаб» Ирина Жданова.

Олег и Ирина рассказали о своем творческом пути, о том, где черпать вдохновение, как искать новые проекты и как стать востребованным в сфере промышленного дизайна.

Каждый эпизод шоу «Идеалогика» — это интервью с участниками, а также подробный рассказ об их проектах. «Идеалогика» показывает, как работают творческие люди, что их вдохновляет, какими приемами они пользуются. А также демонстрирует, как идеи воплощаются в реальность: от заметки в телефоне, созданной в метро, до тренинга в компании единомышленников и создания успешного проекта.

Все выпуски первого сезона проекта, посвященные самым разным профессиям, от гримера до клипмейкера, можно посмотреть уже сейчас в социальных сетях Вконтакте и Одноклассники, а также на платформах YouTube и Rutube. Стоит отметить, что на данный момент шоу посмотрело уже более 6 миллионов человек.

Проект реализуется при поддержке АНО «ИРИ» в рамках Национального проекта «Культура».

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