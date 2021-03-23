Университет креативных индустрий Universal University открывает серию встреч и дискуссий с экспертами из креативных индустрий Utalks

В рамках Международного года креативной экономики в целях устойчивого развития 2021 Universal University запускает проект Utalks — серию встреч и дискуссий с экспертами из креативных индустрий. Первый цикл онлайн-лекций Utalks.Boundaryless стартует 24 марта при поддержке Отдела культуры и образования Посольства Великобритании в Москве.
Мероприятия Utalks будут проходить по трем трекам, каждый из которых посвящен разным аспектам креативной экономики:
- Трек Utalks.Boundaryless пройдет в формате открытых дискуссий и лекций с экспертами из России, Великобритании, Голландии, Италии, Японии, Германии и других стран, которые будут разбирать вопросы, актуальные в глобальном контексте: новые технологии и их влияние на креативные профессии, предпринимательство, бизнес и мета-навыки современных профессионалов, развитие креативного мышления, работа с портфолио и презентационными навыками и другое.
- Трек Utalks.Co-creative пройдет в формате закрытых встреч студентов и выпускников Universal University, чья карьера уже состоялась и которые смогут дать полезные рекомендации тем, кому только предстоит войти в индустрию.
- Трек Utalks.Industry-forward позволит подготовиться студентам Universal University к выходу в индустрию и узнать, каких специалистов ждет рынок, как правильно составить резюме и собрать портфолио для работы в России и за рубежом, а также другие лайфхаки от HR-специалистов и потенциальных работодателей.
Первое мероприятие из цикла Utalks.Boundaryless пройдет онлайн 24 марта в 18:00 с участием Адама Брауна, преподавателя London South Bank University.
Адам Браун, художник и старший преподаватель кафедры фотографии школы искусств и креативных индустрий London South Bank University, расскажет, какие подходы применяются в обучении фотографии в LSBU, почему начинающим креативным специалистам важно развивать презентационные навыки и как в последние годы изменился набор soft skills, которыми должны овладеть студенты.
Мероприятие пройдет в онлайн-формате на английском языке с синхронным переводом на русский, при поддержке Отдела культуры и образования Посольства Великобритании в Москве. Модератор: Соня Смыслова, программный руководитель School of Education.
Участие бесплатное, по предварительной регистрации:
https://u.university/events/207204/
Подробнее о проекте Utalks можно узнать по ссылке: https://u.university/blog/207203/Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.