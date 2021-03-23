Университет креативных индустрий Universal University открывает серию встреч и дискуссий с экспертами из креативных индустрий Utalks

В рам­ках Меж­ду­на­род­но­го года кре­а­тив­ной эко­но­ми­ки в целях устой­чи­во­го раз­ви­тия 2021 Universal University запус­ка­ет про­ект Utalks — серию встреч и дис­кус­сий с экс­пер­та­ми из кре­а­тив­ных инду­стрий. Пер­вый цикл онлайн-лек­ций Utalks.Boundaryless стар­ту­ет 24 мар­та при под­держ­ке Отде­ла куль­ту­ры и обра­зо­ва­ния Посоль­ства Вели­ко­бри­та­нии в Москве.

Меро­при­я­тия Utalks будут про­хо­дить по трем тре­кам, каж­дый из кото­рых посвя­щен раз­ным аспек­там кре­а­тив­ной экономики:

Трек Utalks.Boundaryless прой­дет в фор­ма­те откры­тых дис­кус­сий и лек­ций с экс­пер­та­ми из Рос­сии, Вели­ко­бри­та­нии, Гол­лан­дии, Ита­лии, Япо­нии, Гер­ма­нии и дру­гих стран, кото­рые будут раз­би­рать вопро­сы, акту­аль­ные в гло­баль­ном кон­тек­сте: новые тех­но­ло­гии и их вли­я­ние на кре­а­тив­ные про­фес­сии, пред­при­ни­ма­тель­ство, биз­нес и мета-навы­ки совре­мен­ных про­фес­си­о­на­лов, раз­ви­тие кре­а­тив­но­го мыш­ле­ния, рабо­та с порт­фо­лио и пре­зен­та­ци­он­ны­ми навы­ка­ми и другое.

Трек Utalks.Co-creative прой­дет в фор­ма­те закры­тых встреч сту­ден­тов и выпуск­ни­ков Universal University, чья карье­ра уже состо­я­лась и кото­рые смо­гут дать полез­ные реко­мен­да­ции тем, кому толь­ко пред­сто­ит вой­ти в индустрию.

Трек Utalks.Industry-forward поз­во­лит под­го­то­вить­ся сту­ден­там Universal University к выхо­ду в инду­стрию и узнать, каких спе­ци­а­ли­стов ждет рынок, как пра­виль­но соста­вить резю­ме и собрать порт­фо­лио для рабо­ты в Рос­сии и за рубе­жом, а так­же дру­гие лай­фх­а­ки от HR-спе­ци­а­ли­стов и потен­ци­аль­ных работодателей.

Пер­вое меро­при­я­тие из цик­ла Utalks.Boundaryless прой­дет онлайн 24 мар­та в 18:00 с уча­сти­ем Ада­ма Бра­у­на, пре­по­да­ва­те­ля London South Bank University.

Адам Бра­ун, худож­ник и стар­ший пре­по­да­ва­тель кафед­ры фото­гра­фии шко­лы искусств и кре­а­тив­ных инду­стрий London South Bank University, рас­ска­жет, какие под­хо­ды при­ме­ня­ют­ся в обу­че­нии фото­гра­фии в LSBU, поче­му начи­на­ю­щим кре­а­тив­ным спе­ци­а­ли­стам важ­но раз­ви­вать пре­зен­та­ци­он­ные навы­ки и как в послед­ние годы изме­нил­ся набор soft skills, кото­ры­ми долж­ны овла­деть студенты.

Меро­при­я­тие прой­дет в онлайн-фор­ма­те на англий­ском язы­ке с син­хрон­ным пере­во­дом на рус­ский, при под­держ­ке Отде­ла куль­ту­ры и обра­зо­ва­ния Посоль­ства Вели­ко­бри­та­нии в Москве. Моде­ра­тор: Соня Смыс­ло­ва, про­грамм­ный руко­во­ди­тель School of Education.

Уча­стие бес­плат­ное, по пред­ва­ри­тель­ной регистрации:

https://u.university/events/207204/

Подроб­нее о про­ек­те Utalks мож­но узнать по ссыл­ке: https://u.university/blog/207203/

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