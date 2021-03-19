Шестидневный курс для начинающих волонтеров пройдет в Москве

Ресурс­ный центр «Мосво­лон­тер» с 22 по 27 мар­та 2021 года про­ве­дет обу­ча­ю­щую про­грам­му «Вклю­чай­ся!». Она рас­счи­та­на на людей стар­ше 14 лет, кото­рые хотят при­со­еди­нить­ся к доб­ро­воль­че­ско­му сооб­ще­ству горо­да, участ­во­вать в сто­лич­ных меро­при­я­ти­ях и помо­гать соци­аль­но ори­ен­ти­ро­ван­ным неком­мер­че­ским орга­ни­за­ци­ям и бла­го­тво­ри­тель­ным фон­дам. Об этом сооб­щи­ла замм­э­ра Ната­лья Сергунина.

«Еже­год­но центр «Мосво­лон­тер» про­во­дит сот­ни мастер-клас­сов и тре­нин­гов, направ­лен­ных на попу­ля­ри­за­цию доб­ро­воль­че­ства. Базо­вая шести­днев­ная про­грам­ма «Вклю­чай­ся!» рас­счи­та­на на началь­ный уро­вень под­го­тов­ки. Она ори­ен­ти­ро­ва­на на тех, кто инте­ре­су­ет­ся темой и хотел бы попро­бо­вать себя в волон­тер­стве», — рас­ска­за­ла Ната­лья Сер­гу­ни­на. Ее сло­ва при­во­дят­ся на пор­та­ле Мэра и Пра­ви­тель­ства Москвы.

Во вре­мя обу­че­ния участ­ни­ки позна­ко­мят­ся с основ­ны­ми прин­ци­па­ми доб­ро­воль­че­ства, изу­чат эти­кет и струк­ту­ру доб­ро­воль­че­ских кор­пу­сов, а так­же при­об­ре­тут необ­хо­ди­мые для волон­те­ров навы­ки эффек­тив­ной коммуникации.

В этом году про­грам­ма прой­дет в очно-заоч­ном фор­ма­те. 22, 24 и 26 мар­та состо­ят­ся тема­ти­че­ские онлайн-заня­тия: слу­ша­те­ли пооб­ща­ют­ся с настав­ни­ка­ми и опыт­ны­ми доб­ро­воль­ца­ми. В дру­гие дни они будут само­сто­я­тель­но про­ра­ба­ты­вать мате­ри­ал и выпол­нять домаш­ние зада­ния. В завер­ше­ние участ­ни­ки собе­рут­ся на боль­шую интер­ак­тив­ную игру, посвя­щен­ную функ­ци­ям волон­те­ров на раз­лич­ных событиях.

Важ­ная часть про­грам­мы — ана­лиз сво­их ком­пе­тен­ций. Начи­на­ю­щие волон­те­ры опре­де­лят для себя цели обу­че­ния, что­бы после окон­ча­ния кур­са про­ве­рить, какие из них уда­лось достичь. На осно­ва­нии тако­го ана­ли­за они смо­гут сфор­ми­ро­вать свою соб­ствен­ную уни­каль­ную тра­ек­то­рию раз­ви­тия в сфе­ре добровольчества.

От основ доб­ро­воль­че­ства к прак­ти­ке: что ждет участ­ни­ков про­грам­мы «Вклю­чай­ся!».

В пер­вый учеб­ный день на веби­на­ре «Осно­вы волон­тер­ской дея­тель­но­сти» сотруд­ни­ки ресурс­но­го цен­тра рас­ска­жут о том, кто такие волон­те­ры и как стать частью коман­ды #Волон­те­ры­Моск­вы. Во вре­мя интер­ак­тив­ной игры «#Волон­тер­Моск­вы — какой он?» участ­ни­ки смо­гут соста­вить свой образ волон­те­ра. Они раз­бе­рут­ся, каки­ми каче­ства­ми долж­ны обла­дать доб­ро­воль­цы, обсу­дят эти­ку волон­тер­ской дея­тель­но­сти и эта­пы под­го­тов­ки к мероприятиям.

Вто­рой день посвя­щен само­сто­я­тель­ной рабо­те над мате­ри­а­лом. Для домаш­них зада­ний у каж­до­го слу­ша­те­ля будет инди­ви­ду­аль­ная элек­трон­ная тет­радь. Напри­мер, в одном из зада­ний необ­хо­ди­мо выбрать из пред­ло­жен­ных кар­то­чек ту, что наи­бо­лее точ­но отра­жа­ет образ волон­те­ра, к кото­ро­му стре­мит­ся участ­ник. Свой выбор нуж­но будет аргу­мен­ти­ро­вать в виде эссе.

На тре­тий день состо­ит­ся веби­нар «Выбор направ­ле­ния волон­тер­ской дея­тель­но­сти». Уча­щи­е­ся вме­сте с настав­ни­ка­ми про­ана­ли­зи­ру­ют атри­бу­ты, харак­тер­ные для каж­до­го вида доб­ро­воль­че­ства, и опре­де­лят наи­бо­лее под­хо­дя­щее им направ­ле­ние. Напри­мер, медиа­во­лон­те­рам не обой­тись без зна­ния гра­фи­че­ских редак­то­ров, уме­ния писать тек­сты и обра­щать­ся с фото­ап­па­ра­том или видеокамерой.

Кро­ме того, в рам­ках веби­на­ра участ­ни­ки узна­ют о неком­мер­че­ских орга­ни­за­ци­ях и фон­дах, кото­рые под­дер­жи­ва­ют доб­ро­воль­че­скую дея­тель­ность в сто­ли­це. Сре­ди них НКО, помо­га­ю­щие людям с осо­бен­но­стя­ми здо­ро­вья, тяже­ло­боль­ным детям и взрос­лым, мало­обес­пе­чен­ным, а так­же без­дом­ным животным.

Модуль «Функ­ции волон­те­ра на меро­при­я­тии» прой­дет на чет­вер­тый день кур­са. Он вклю­ча­ет такие темы, как струк­ту­ра волон­тер­ско­го кор­пу­са и зоны ответ­ствен­но­сти, функ­ци­о­нал доб­ро­воль­цев и вза­и­мо­дей­ствие меж­ду ними.

На дистан­ци­он­ном заня­тии 26 мар­та экс­пер­ты про­ве­дут серию мастер-клас­сов и про­ана­ли­зи­ру­ют прак­ти­ки эффек­тив­ной ком­му­ни­ка­ции. Они рас­ска­жут о тех­ни­ках актив­но­го слу­ша­ния, рабо­те с воз­ра­же­ни­я­ми и научат давать гра­мот­ную обрат­ную связь. Еще один семи­нар будет посвя­щен рабо­те в соци­аль­ных сетях. Спе­ци­а­ли­сты в обла­сти меди­а­ком­му­ни­ка­ций объ­яс­нят, как пра­виль­но инфор­ми­ро­вать о доб­ро­воль­че­стве, и раз­бе­рут при­ме­ры успеш­ных аккаунтов.

В завер­ша­ю­щий день состо­ит­ся интер­ак­тив­ная игра «Собы­тие». Участ­ни­ки смо­гут при­ме­нить новые навы­ки и попро­бо­вать себя в каче­стве волон­те­ра на задан­ном меро­при­я­тии. Так­же орга­ни­за­то­ры под­го­то­вят для них вик­то­ри­ну «Я — волон­тер» по тема­ти­ке курса.

По ито­гам обу­че­ния каж­дый полу­чит сер­ти­фи­кат о про­хож­де­нии базо­во­го кур­са по доб­ро­воль­че­ству «Вклю­чай­ся!». Жела­ю­щих при­гла­сят поучаст­во­вать в город­ских про­грам­мах в каче­стве волонтеров.

укра­ли