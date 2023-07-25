В АВТОДОМ КТМ Химки прошла экскурсия для школьников

Школьники из Регионального ресурсного центра Волонтеров Подмосковья посетили дилерский центр АВТОДОМ КТМ Химки. Ребятам рассказали о мотоциклах австрийского бренда KTM и познакомили с организацией рабочего процесса в дилерском центре.

Региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» городского округа Химки объединяет инициативных молодых людей. Члены волонтерского движения принимают участие в городских мероприятиях, оказывают помощь тем, кто в ней нуждается, получают ценный опыт и заводят новые знакомства. Центр сотрудничает с образовательными учреждениями, экспертами и организует различные консультации и профилирующие курсы, которые помогают молодым людям лучше понять свои интересы, таланты и карьерные возможности.

В рамках экскурсии школьники познакомились с историей бренда KTM и узнали, как марка развивается сейчас. Специалисты дилерского центра рассказали об организации процессов в компании и аспектах своей работы, а также объяснили специфику и задачи различных подразделений.

Сотрудники отдела продаж показали юным гостям мотоциклы и поделились информацией о технических характеристиках каждой из представленных моделей. Школьникам также продемонстрировали, какие бывают виды экипировки, и рассказали, в чем особенность каждого аксессуара.

Вторая часть образовательной экскурсии проходила в сервисной зоне, где школьники совместно с сотрудниками сервисного центра обсудили особенности сборки мотоциклов КТМ и увидели, как проводятся ремонтные работы.

«Мы рады познакомить школьников с историей бренда KTM и актуальными моделями мотоциклов. Ребята узнали, как устроена зона сервисного обслуживания мотоциклов и изучили особенности их сборки. Сотрудники дилерского центра рассказали и о специалистах, которые работают в АВТОДОМ КТМ Химки: механики, инженеры, менеджеры. Подобные образовательные инициативы наглядно демонстрируют, какие бывают профессии, и позволяют подрастающему поколению определиться с карьерной траекторией», — отметил Алексей Солодовников, руководитель послепродажного обслуживания дилерской сети КТМ АВТОДOM.

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