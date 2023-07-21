KION запустил сгенерированные нейросетью пользовательские аватары

KION запустил аватары в личном профиле пользователей. Новые изображения были сгенерированы с помощью нейросети, всего для пользователей доступно 29 аватаров в объемном мультяшном стиле: изображения людей, животных, предметов. Их можно установить в качестве заставки профиля.

Функция выбора аватара присутствует во многих сервисах, в том числе и в онлайн-кинотеатрах, в том или ином виде. При этом KION использовал для этого нейросеть. Как правило, стандартные изображения для выбора аватаров — довольно однообразные, а их выбор небольшой, поэтому чаще всего пользователи не используют заставки в личных профилях вообще. Это упрощает внешний вид личного кабинета, лишает красочности. Кроме того, если на одном устройстве авторизовано несколько профилей, отсутствие аватара усложняет навигацию и ориентирование. KION стилизовал аватары в объемном мультяшном стиле, и предоставил пользователям возможность выбрать любой аватар из 29 предложенных в пару кликов. Сгенерированные изображения не использовались в чистом виде, после генерации они прошли вторичную доработку — ретуширование, цветокоррекцию, доработку фонов, дорисовку отдельных частей тела.

В редизайне профилей использован визуальный эффект свечения, с помощью которого зрительно подсвечивается фон при выборе аватара. Подсветка каждого аватара индивидуальна и совпадает с тоном самого изображения.

«В личном профиле KION уже давно можно поставить в профиль свою фотографию. Но мы решили предложить что-то более интересное и «киношное», и прибегли к помощи нейросетей — так получились аватары, которые могут использовать все пользователи, чтобы сделать свой аккаунт ярче и красочнее. Главная задача этой функции — вызвать улыбку пользователя и сделать использование сервиса приятнее. Но у новой функции есть и практическое применение — например, с ее помощью различать профили станет проще», — поделился CPO онлайн-кинотеатра KION Станислав Журавлев.

Новая функция интегрирована с другими сервисами МТС. Так, при установке аватара в приложении KION, аватар обновится также и в других продуктах экосистемы.

Функция доступна как на iOS, так и на Android TV.

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